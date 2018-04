Začíná čínský rok Krysy

JAKÉ TO JE, BÝT KRYSOU Být krysou je určitým způsobem závazek. Je obdařena přirozenou inteligencí, hbitým jazýčkem, perfektní výřečností a hlavně neskutečnou schopností dostat se z jakékoli ošemetné šlamastiky. A že těch je vždy požehnaně! Krysa má ráda jistoty, a tak si dokáže vytvořit i poměrně slušné finanční zázemí a na stáří obvykle netrpí nedostatkem. Má také tuze mlsný jazýček, a tak není divu, že se jí časem kulatí bříško a sen o štíhlé linii může vzít za své. Jsou ovšem k lidem, na kterých jim záleží, nebo k těm, kterým jsou srdcem oddáni, tuze štědří a rádi se blýsknou svou velkorysostí. Hodí se k nim zásadový a božským klidem obdařený Buvol, velkorysý a pořád dobře naložený Drak a mrštná a přátelská Opice. Ovšem hrdému, svobodu milujícímu Koni a náladovému Tygru by měly jít raději z cesty. Protože mají záliby ve všem, na co si můžou doslova sáhnout, vybírají si vesměs povolání, které je spojené s financemi, pozemky či nemovitostmi nebo působí v bankovních ústavech. Jsou naprosto loajálními pracovníky velkých firem a šéfové jim svěřují své finance, neboť je dokáží vždy úspěšně rozmnožit. Sami v roli šéfů jsou velmi přísní, ale ke svým podřízeným veskrze spravedliví. Ve společnosti jsou ovšem bytůstky okouzlující a čím jsou starší, tím více duchem i umem zrají jako to kvalitní víno. Rádi sbírají starožitnosti a ukládají do nich své značné jmění, které se jim podaří během života nashromáždit. Mají velmi jemný a vytříbený vkus a dokáží rozeznat kvalitu na míle daleko. Ovšem jejich sexuální apetit je příslovečně značný a vášeň si dokáží udržet do pozdního stáří. Protože je jejich slabůstkou taktéž dobré a kvalitní jídlo, mívají potíže se zažíváním, což se odráží občas v mrzuté náladě a sklonem k dně. Pokud se jim podaří zvládnout tuto slabůstku, dožívají se vesměs vysokého věku a ke svým předkům odcházejí až v požehnaném stáří, ne zřídka sto let.