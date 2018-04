Zachraňte si zuby i zdraví

"Na špatně vyčištěných zubech se usazuje plak a bakterie v něm obsažené způsobují záněty dásní, které se projevují krvácením při čištění zubů," vysvětluje pražská stomatoložka Michaela Fiedorová.

Krev při ranní hygieně přitom považuje nemálo lidí za normální jev, což je však poměrně velká chyba: svědčí totiž o tom, že dáseň trápí zánět. "Pokud má někdo podobný zánět u většiny zubů, jde vlastně o otevřenou ránu, kterou se do těla dostávají různé toxiny," vysvětluje stomatoložka.

Od zubů k srdci

Že je tahle rána malá? Ne tak docela, spíš naopak - při postižení všech zubů jde o plochu zhruba 40 centimetrů čtverečních. Mikroorganismy z plaku produkují jedovaté zplodiny, které se tudy dostávají do těla.

Toxiny útočí na cévy, tělo na ně proto reaguje jako na infekci. Poškozují výstelku tepen a usnadňují usazování škodlivého cholesterolu - krevní cesty se tak zužují. Dvakrát až třikrát proto stoupá riziko infarktu a mrtvice, přičemž nové výzkumy ukazují, že dokonce víc než kvůli kouření.

Nehledě na to, že špatně čištěné zuby se mohou kazit, a proto o ně člověk může přijít, prořídlý chrup už neslouží tak, jak by měl, takže člověk například musí trávit nedostatečně rozkousané jídlo.

Záněty tu a tam trápí asi 98 procent lidí, kazy má asi osmdesát procent lidí. Obojí podle Fiedorové svědčí o jediném: lidé si neumějí čistit zuby. Pokud by tak činili správně, měli by od podobných problémů pokoj.

Bohužel, jen málokterý zubař má čas a chuť lidi naučit pečovat o chrup tak, aby to mělo smysl a kýžený efekt. Doporučení "čistěte si zuby alespoň dvakrát denně po dobu tří minut" totiž rozhodně nestačí.

Málokdo si umí čistit zuby

Mít zářivě bílý úsměv nemusí být vůbec výhra. Daleko důležitější totiž je, zda je chrup zdravý. A toho se nedosahuje bělením či nošením rovnátek, ale něčím tak obyčejným, jako je správné čištění.

Jak si čistíte zuby? Pokud každé ráno a večer vší silou přejíždíte chrup kartáčkem ze strany na stranu, nemusí to stačit. "Většina lidí si zuby čistit neumí. Měli by chtít po svých zubařích, aby je to naučili," říká Michaela Fiedorová.

Takový nácvik se však nedá zvládnout za pár minut, trvá třeba i hodinu a půl, kdy zubař velmi pečlivě člověka učí, jak má držet kartáček a jak s ním zuby vycídit. Zároveň by jej měl poučit o výběru vhodného kartáčku, pasty a dalších pomůcek pro ústní hygienu.

"Pokud se někdo pacientovi takhle věnovat nemíní, je lepší rovnou hledat jiného zubaře," potvrzuje šéf stomatologické komory Jiří Pekárek.

Na druhou stranu - zubařů je málo a noví ze školy příliš nechodí, takže často nemají na podobnou prevenci čas. A někdy ani zájem, protože třeba na bělení zubů si mohou vydělat víc peněz.

Najít zubaře není snadné

Kdo svého zubaře nemá či s ním není spokojen, je při výběru stomatologa většinou odkázán na doporučení známých a nabídku ordinací ve svém okolí. Ukáže se třeba, že dva nepříliš vzdálení zubaři si účtují rozdílné ceny.

"To záleží na tom, jakou péči poskytují - u toho, kdo dělá jen základní úkony, bude vše na pojišťovnu, za nadstandardní se platí v hotovosti," vysvětluje Pekárek. V hotovosti zaplatí také ten, jehož zubař nemá smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou. Těch, kteří nemají smlouvu s žádnou, je však jen minimum.