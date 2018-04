Zachraňte si život před rakovinou

Hrozí vám rakovina střev nebo konečníku? Udělejte si test - ZDE



Nebolí, nestojí skoro žádný čas a výsledky jsou známy téměř okamžitě.

Říká se mu test na skryté neboli okultní krvácení a požádat by o něj svého praktika měl každý člověk nad 50 let. A to pokud možno každé dva roky.

"Lékař mu dá testovací set, pacient sám do něj doma dá malý kousek stolice a lékař druhý den přidá činidlo, pomocí nějž odečte, zda pacient trpí krvácením, či nikoli," popisuje gastroenterolog Jan Martínek z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

Devadesát procent zachráněných

Zajít na test se skutečně vyplatí. "Dělají-li se podobné testy soustavně, dávají velkou šanci, že se na případný nádor přijde včas a že bude možné jej dobře chirurgicky odstranit, v takovém případě se uzdraví devadesát procent lidí," vysvětluje lékař Přemysl Frič, gastroenterolog z pražské vojenské nemocnice ve Střešovicích.

ANKETA: BYLI JSTE NA TESTU NA SKRYTÉ KRVÁCENÍ? • Eva Pilarová, zpěvačka

Vím, o co jde, mám i známé, kteří touto chorobou trpí. Já sama zatím žádné obtíže nemám. Test jsem si proto ještě udělat nenechala. Pořád mám tak nějak v sobě, že nechci otravovat doktory zbytečně. • Jiří Vorlíček, onkolog

Byl. Jsem ve věku, kdy je tento nádor velmi častý. Považuji to za stejně samozřejmé, jako že se na přechodu rozhlédnu, jestli nejede náklaďák. Měl by to udělat každý, kdo jen trochu dbá o své zdraví. • Václav Postránecký, herec

Tento test jsem si udělat nechal. Statistické údaje o rakovině tlustého střeva mě děsí. Navíc jsme měli toto onemocnění v rodině, takže si dokážu představit, co to znamená.

Nádory střeva a konečníku jsou nebezpečné, ale mají alespoň jednu výhodu, vyvíjejí se velmi pomalu, třeba deset let.

Když se na nádor přijde až v pokročilém stadiu, bývá šance na uzdravení malá - pokud nádor zasáhne uzliny, tak poloviční, když se přidají metastázy, sotva několikaprocentní.

Lékaři proto apelují, přijďte na testy nebo v případě, že budete mít nějaké neobvyklé zažívací potíže, co nejdříve.

Pozor na polypy

Co se bude dít, pokud test ukáže, že pacient skutečně krvácí? Následuje takzvaná koloskopie, při níž lékař pomocí moderního přístroje vyšetří stav pacientových střev a hledá zdroj potíží.

"V naprosté většině se ukáže, že pacient žádný nádor nemá. Za krvácením mohou být buď hemoroidy, ty jsou z tohoto hlediska neškodné, nebo polypy, a ty musíme odstranit, neboť z nich by se s velkou pravděpodobností nádor během několika let vyvinul," říká Martínek.

V České republice rok co rok na kolorektální karcinom zemře pět tisíc lidí.

Přežil jsem rakovinu

Více vlákniny, méně tuku. Tak lze stručně shrnout základní zásady, pomocí nichž mohou lidé snížit riziko, že onemocní zhoubnou chorobou.

Život Miloše Maška převrátila naruby rakovina. Jeho žena totiž nedávno zemřela na kolorektální karcinom. V jejím případě se na nemoc přišlo pozdě, neboť onemocněla ještě před padesátkou. To je však hodně výjimečné. Většina lidí má šanci nemoc přežít, když půjdou na testy skrytého krvácení.

"Lidé by neměli být neteční a myslet si, že jich se to netýká. Tahle nemoc je hodně krutá, proto je dobré sebrat odvahu a jít k lékaři," míní muž, jehož žena zemřela po pětadvacetiletém manželství. "Zbyly tu po ní dvě děti, mladšímu bylo osm let," říká muž.

On sám proto absolvoval jak test na skryté krvácení, tak pro svůj klid i kolonoskopii. "To bylo loni před Vánocemi. Když mi řekli, že jsem v pořádku a mám na dalších pět let klid, byl to ten nejkrásnější dárek," vzpomíná.

To, že včasný příchod je rozhodující, dosvědčuje i následující příběh. Vysokoškolský profesor Jiří Pavelka žije díky své ženě. Před časem ho donutila jít na test skrytého krvácení, ač on sám byl přesvědčen, že to bude zbytečné.

Jenže test byl pozitivní a následné vyšetření potvrdilo, že muž má nádor. V létě 2002 mu jej lékaři odstranili a dneska už zase učí na technice a rekreačně hraje volejbal. "Přišlo se na to hodně brzy," říká muž, který proto rozhodně doporučuje: "Nechte se otestovat."

Statistika je výmluvná: výskyt nemoci za posledních třicet let vzrostl třikrát, umírá 36 lidí ze sta tisíc dospělých ročně. Celkem je to rok co rok více než pět tisíc mrtvých a k tomu 7500 nových případů.

Jen málokdo musí na další vyšetření

Stává se, že se pacienti vyšetření bojí, lékaři je však uklidňují - většina z nich stejně skončí jen u nenáročného testu na krvácení do stolice.

"Jen tři procenta lidí mají ve stolici krev, a měli by proto podstoupit kolonoskopii. A z nich třetina má nějaký vážnější nález, jako je nádor nebo polypy, které je třeba odstranit," popisuje gastroenterolog Jan Martínek.

Kdo za to může?

Lékaři a vědci zatím nemají úplně jasno v tom, co nemoc způsobuje - zřejmě jde o kombinaci zděděných vlivů a působení vnějšího prostředí. Plošné testování se týká především lidí, kteří v rodině žádné zvýšené riziko nemají, protože ty by měli lékaři - gastroenterologové sledovat už dříve než v padesáti letech.

"Větší riziko mají lidé, v jejichž rodině je zvýšený výskyt polypů, nebo se tam dokonce objevila tato rakovina. Dále ti, v jejichž rodině se pravidelně objevuje nějaká forma rakoviny a lidé se zánětlivými střevními chorobami, jako je Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida," vyjmenovává lékař Martínek.

U běžné populace zvyšuje riziko výskytu nádoru snížený příjem vlákniny.Ve střevech se množí bakterie produkující jedovaté zplodiny, které rozkládají tuky na nebezpečné toxiny. Nebezpečný je i nadměrný příjem tuku. "Rovněž nedostatek vitaminů A, E a C snižuje schopnost těla bránit se volným radikálům, které jinak poškozují buňky," dodává gastroenterolog.