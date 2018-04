Zachraňte si život

Myslíte si, že preventivní prohlídka je obyčejná ztráta času? Že na rakovinu přijde jen onkolog po rentgenovém vyšetření a v situaci, kdy vás bolí celé tělo? Pak jste na velkém omylu. Dobře vedená praktická prohlídka zachraňuje v každé ordinaci desítky životů ročně.

„Na rakovinu jsem během preventivní prohlídky pacientů samozřejmě přišel mnohokrát. Naposledy minulý týden. Měl jsem v ordinaci dva pacienty, kterým jsem v rámci prevence doslova vnutil test na okem neviditelné krvácení ve stolici, které signalizuje riziko rakoviny tlustého střeva,“ potvrzuje praktický lékař MUDr. Václav Šmatlák. Oba pacienti si test doma udělali, oba jej měli pozitivní. Po důkladnějším vyšetření u odborného lékaře gastroenterologa se přišlo na to, že oba mají nádor tlustého střeva v počátečním stadiu. Hned během tohoto vyšetření odborník nádor odstranil. „Ti muži teď mají obrovskou šanci, že další život prožijí bez problémů,“ dodává Václav Šmatlák.



Na pojišťovnou hrazenou preventivní prohlídku u praktického lékaře má každý dospělý člověk nárok jednou za dva roky. Na termínu prohlídky se domluvte s lékařem dopředu po telefonu. Je to důležité, kdybyste přišli bez objednání třeba během chřipkové sezony, nemusel by na vás mít čas. Nebojte se s ním mluvit o všech vyšetřeních, na která máte nárok. Kromě měření tlaku, poslechu srdce či vážení je to třeba i prohlédnutí kůže a kontrola tvaru a barvy mateřských znamének, z nichž se může vyklubat nebezpečný nádor kůže melanom.

Trvejte na podrobné prohlídce

Praktický lékař by s vámi měl také probrat zásady zdravého životního stylu a riziko onemocnění nádorem vzhledem k jeho výskytu v rodině. Jestliže u vás v rodině nějaký je, pak na nic nečekejte a začněte dříve s ultrazvukem prsou nebo si zaplaťte důkladné vyšetření konečníku. Samozřejmostí by mělo být i vyšetření prsu pohmatem. Praktik sice není gynekolog, ale bulku v prsu rozezná. Zároveň by měl ženu poučit o samovyšetření. „I tato vyšetření je třeba dělat. Ve své ordinaci se vždy ženy zeptám, zda jí prsa kontroloval gynekolog. Jestliže ano, sám vyšetření nedělám, v opačném případě ano,“ vysvětluje Václav Šmatlák.

O hmatové vyšetření konečníku (u mužů pomáhá odhalit i rakovinu prostaty a je také součástí prevence) či varlat si velká většina lidí kvůli studu neřekne. Podle Václava Šmatláka však u mnoha lidí nejde o stud, spíše o strach, že lékař přijde na něco špatného. Stud i strach zkuste úplně zahodit - vždyť případná léčba bude pravděpodobně kratší, méně agresivní a úspěšnější, odhalí-li lékař nádor v počátečním stadiu.



V jakém věku hrozí rakovina 15-25 let

ženy - krve a uzlin, gynekologická, štítné žlázy

muži - krve a uzlin, varlat, mozku 25-35

let ženy - gynekologická, krve a uzlin, štítné žlázy

muži - varlat, krve a uzlin, mozku 35-45 let

ženy - gynekologická, prsu, krve a uzlin

muži - krve a uzlin, varlat, tlustého střeva 45-55 let

ženy - prsu, gynekologická, tlustého střeva

muži - plic, tlustého střeva, žaludku, jícnu a slinivky 55-65 let

ženy - prsu, gynekologická, tlustého střeva

muži - plic, tlustého střeva, žaludku, jícnu a slinivky



65-75 let ženy - prsu, tlustého střeva, žaludku, jícnu a slinivky muži - plic, tlustého střeva, prostaty

Rakovina tlustého střeva: zbytečně vedeme

Mužům nad padesát let by měl lékař na každé preventivní prohlídce nabídnout krevní test na karcinom prostaty. Stejně preventivně je vhodné využít i zmíněný test na okem neviditelné krvácení ze stolice. Rizikoví pacienti s nádorem v rodině nebo všichni nad 50 let proto test dostanou zdarma. Doma potom pomocí speciální sady odebírají části stolice, které lékař vyhodnotí speciálním přístrojem. Přestože Česká republika je v čele tabulky počtu případů rakoviny tlustého střeva a ročně na ni umře téměř 2 500 lidí, test podstoupí jen zhruba polovina těch, kteří na to mají věk.

Ten, jemuž test dopadne pozitivně, by měl navštívit gastroenterologa. Na jeho pracovišti se provádí kolonoskopie, což je vyšetření konečníku sondou, která dokáže nádor odhalit. Pacienti s podezřením na nemoc mají toto vyšetření zdarma, ostatní za ně až do konce letošního roku zaplatí zhruba tisíc korun. Výjimkou jsou pacienti pojišťovny Metal-Aliance a Agel. Od ledna 2009 ho však v rámci onkologické prevence bude platit i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Ženy by neměly mávat rukou nad preventivními prohlídkami u gynekologa. Nárok na ně mají jednou za rok. V rámci prohlídky provede gynekolog ženě stěr z děložního čípku, který je zásadní pro včasné rozpoznání změn, jež mohou vést až k nádorovému onemocnění. Přitom není výjimkou, že ženy si u gynekologa dávají sedmiletou i větší pauzu. Za tu dobu může nádor zcela zlikvidovat děložní čípek a prorůst do okolních tkání.

Vyzvedněte si poukázku na vyšetření

Chloubou české onkologické prevence je screeningový program pro ženy mezi 45. a 69. rokem života. Ty mohou jednou za dva roky zajít do jednoho z více než šedesáti center (seznam je na adrese www.linkos.cz) na bezplatné vyšetření na mamografu, který odhalí byť i zárodek nádoru prsu. Mladší ženy si mohou vyšetření na mamografu nebo ultrazvuku zaplatit. Vyjde na čtyři až šest set korun a v rámci celorepublikových jarních a podzimních Růžových jízd proti rakovině prsu na něj dvousetkorunovou poukázkou přispívá společnost Avon. Více informací je k dispozici na adrese www.mammahelp.cz.

Podobné akce mohou využít i zájemci o vyšetření mateřských znamének - na zhoubný melanom ročně zemře několik stovek lidí. V rámci květnového Evropského dne melanomu jejich tvar, barvu a ve likost překontrolují zcela zdarma odborníci. Další informace se dozvíte na adrese www.melanoma.cz.