Záchranou partnerských vztahů je hypnóza, věří Britové

Hypnóze věří stále více dlouhodobých partnerů z Británie.

Manželství je prý po hypnóze zachráněno a dva lidé, kteří si v posteli užívali společně jen zřídka, se znova intenzivně oddávají sexu jako na počátku vztahu.

"Ve vztazích, kde to trochu vychladlo a chybí vášeň, mohou hypnotizéři opět zažehnout oheň. Po čase začnou být lidé posedlí věcmi, které jim na partnerovi vadí, a už nevnímají to, co se jim na nich líbí. My dokážeme, aby ty špatné věci nevnímali. Využíváme tzv. kotvy, které nabudí zpět pocity z počátku vztahu, může to být písnička, kterou tehdy hráli, když se ti dva potkali, fotografie ze starých časů a dokonce i vůně. Když odpálíme tyto záchranné kotvy, vrátí se jim původní sexuální vzrušení. Zázraky se dějí, manželství je zachráněno a rozchod odvrácen," tvrdí hypnoterapeut Peter Salisbury z Británie, který touto metodou dlouholeté "vychladlé" vztahy rozvášňuje.

Jenže technika hypnózy nemusí vracet jen nadšení, ale může vyléčit i podezřívavého partnera, či vymazat z hlavy bolest tomu, jenž se o nevěře dozvěděl. A mnozí méně odvážní mužové mohou nabýt hypnózou sebevědomí k získání ženy, na niž by si nikdy předtím netroufli.

"Úspěch u žen není jen o vzhledu. Je v tom mnohem víc. Když tu osobu skutečně chcete dostat, dokážete to, pokud si věříte, že skutečně skvěle vypadáte, a věříte si, že máte svou cenu. To ženy bere. Přitahuje je sebevědomí a síla. S trochou sebevědomí mohou lidé hrát vysokou hru a skutečně překonat sami sebe," tvrdí Salisbury z britské Národní rady pro hypnoterapii.