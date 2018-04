Zachrání naše zdraví aneb nejčastější mýty o vitaminech

Vitaminy mají u velké části veřejnosti takřka zázračné účinky. Ale je tomu skutečně tak? Nepřisuzují lidé vitaminům větší schopnosti, než ve skutečnosti mají? Rozptýlíme nejčastější mýty o vitaminech.

Omyl: Přírodní vitaminy jsou vždy účinnější než syntetické

"Syntetické a přírodní vitaminy jsou co do složení a struktury zcela shodné. Jedinou výjimkou je vitamin E, jehož přírodní forma je pětkrát účinnější než syntetická varianta," říká lékařka Jitka Housová z 3. Interní kliniky 1. LF UK Praha a Glangwill Hospital ve Velké Británii.

Omyl: Čím více vitaminů budu užívat, tím lépe

V tuku rozpustné vitaminy (A, D, E, K) se v organismu ukládají do zásoby. "Pokud je tělo nedokáže zpracovat, mohou vyvolat toxické reakce," upozorňuje Jitka Housová. Škodlivý je však také i například nadbytek vitaminu C, který v těle může vyprovokovat tvorbu ledvinových kamenů, průjem či kožní vyrážku.

Omyl: Doporučené dávky zlepší zdravotní stav

Tabulky sice stanovují průměrnou denní potřeby živin, které jsou nutné k prevenci chorob z nedostatku určitých složek stravy. Neberou však v úvahu specifické potřeby, například nemoc nebo fyzickou či psychickou zátěž.

Omyl: Vegetariánská strava dává veškerou potřebnou výživu

Ani pečlivě plánovaná vegetariánská strava neobsahuje dostatek všech živin, potřebných pro zdravý vývoj. "Vegetariáni a především vegani by proto měli pravidelně doplňovat vitamin B12, riboflavin, vitamin D, kyselinu listovou, železo, vápník a jód jinou cestou," vysvětluje lékařka.

Omyl: Je jedno, jaký multivitamin budu užívat

Potřeba vitaminů, minerálních a stopových prvků se liší u různých skupin lidí. Například děti potřebují pro zdravý vývoj organismu, růst kostí a zubů zvýšený přísun vápníku, fosforu, fluoru a vitaminu D. Pro seniory je zase velmi důležitý přísun antioxidantů, jako je vitamin A, E, C, selen a zinek. Ty jsou účinné v boji proti rakovinotvorným buňkám. Vápník a vitamin D jsou potřebné pro prevenci osteoporózy, draslík a železo proti anemii.

Omyl: Při viróze jsou nutné vyšší dávky vitaminu C

"Pro toto tvrzení neexistuje jednoznačný důkaz," říká lékařka Jitka Housová. Pravda je, že vitamin C může snížit intenzitu a dobu trvání onemocnění, má příznivý vliv na rekonvalescenci, snižuje hladinu cholesterolu a krevního tlaku. Podporuje také lepší vstřebávání železa a zneškodňuje volné radikály. Kromě toho tlumí alergické reakce.

Omyl: Ovoce a zelenina je vždy lepší než umělé vitaminy

Během tepelné úpravy ovoce a zeleniny se ztrácejí vitaminy B1, B2 a C. Sušením se ztrácí až polovina vitaminu C a až pětina betakarotenu. Konzervování je šetrné k vitaminům A, D a riboflavinu, naopak dochází k velkým ztrátám vitaminů B1 a C. Nejšetrnější úpravou je mražení. Obecně platí, že vždy je lepší zeleninu pouze dusit, než vařit ve vodě. Například brokolice vařená ve vodě ztrácí až 60 procent vitaminu C, zatímco dušená v páře jen 20 procent.

Omyl: Při hubnutí mi pomohou určité potraviny

O ananasu, jablečném octu, zeleném a bílém čaji či bílém vínu se říká, že podporují hubnutí. Podle Jitky Housové však pro tato tvrzení neexistuje dostatek důkazů.