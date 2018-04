Záchrana po party: sprcha a hydratace pokožky

Jak se cítíte a vypadáte po večírku, zjistíte ihned po probuzení. Bolí vás hlava z nevyspání a v zrcadle se na vás dívá cizí obličej. Bledá až šedá pleť, oteklá víčka, kruhy pod očima...

KVŮLI ALKOHOLU PLEŤ STÁRNE

Co s vaší pletí udělá zvýšená konzumace alkoholu a kouření nebo jen dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí? "Dojde k okamžitým a pak i dlouhodobým změnám na kůži," varuje dermatoložka Karolína Kykalová.

Kvalita kůže je ovlivnitelná především obsahem vody a alkohol působí jako čerpadlo, které ji odsává. A protože pak trpíte dehydratací, je váš obličej nepěkně oteklý, nejvíce okolo očí. Navíc alkohol rozšiřuje cévky a zvýšeným prokrvením se do kůže dostanou další toxické látky, známé volné radikály. Dlouhodobé holdování alkoholu snižuje obsah bílkovin v kůži, a proto pak pleť ochabuje a předčasně stárne.

KOUŘENÍ ZVÝRAZŇUJE VRÁSKY

Cigaretový kouř je podobná pohroma pro naši pokožku – a to jak nárazově, tak dlouhodobě. Pokožka se kvůli němu vysušuje a je podrážděná. Jen těžko udržuje svoji pevnost. Cévky se smršťují a snižuje se prokrvení pleti, která pak postrádá výživu a je bledá. Nikotin zvyšuje riziko vzniku usazenin v cévách. Oxid uhelnatý ze splodin se váže na krevní barvivo a snižuje prokrvení kůže. Dehet zvyšuje množství volných kyslíkových radikálů, které pak mohou vážně poškozovat buňky těla, a další složky cigaretového kouře nikotin a benzypren snižují obsah vitaminu A a C v kůži.

Dlouhodobě má cigaretový kouř vliv na úbytek kolagenních vláken, a proto urychluje stárnutí kůže. Vznikají kuřácké vrásky, které se tvoří na horním a dolním rtu. Zhoršuje se místní prokrvení a volné kyslíkové radikály pronikají do povrchových i do hlubších vrstev kůže. Pokožka postupem času hrubne.

CO PŘINESE BUJARÁ NOC?

Po probdělé noci se spoustou alkoholu a vykouřených cigaret se kůže potýká s relativním přebytkem a posléze nedostatkem vody, zhoršuje se prokrvení, zvyšuje se obsah toxických látek a vyčerpávají se obranné a obnovovací mechanismy. Kůže je vysušená, bledá, povadlá, může se více olupovat a zvýrazní se vrásky a rýhy.

Tyto "hrůzy" můžete zmenšit s pomocí kosmetických vychytávek. Ještě než se pustíte do oprav pleti, uvařte si bylinkový detoxikační čaj. V popíjení nealkoholických tekutin pokračujte celý den, protože voda je to, co nejvíce vašemu organismu právě chybí. Velmi příjemně vás probere sprcha celého těla a především hlavy. Pak se zabalte do županu a vrhněte se do nápravy škod na pokožce.

MUDr. KAROLÍNA KYKALOVÁ



Specialistka v oboru korektivní dermatologie, estetické medicíny a dermatochirurgie. Ošetřuje pacienty laserovými přístroji, botulotoxinem a výplňovými materiály. V současné době začíná pracovat s aktuálním hitem, kterým je ošetření laserem Fraxel Erbium:YAG, což je omlazovací metoda pleti. Centrum laserové a estetické medicíny, Kateřinská 34, Praha 2

TĚLO

Unavené tělo probudíte důkladnou masáží v příjemně teplé koupeli s rozpuštěným olejíčkem. Vrátíte tak pokožce barvu a výživu. Zaručeně vás probere následná vlažná sprcha, a pokud si umyjete hlavu, budete se cítit jako znovuzrození. Hydratačním mlékem potřete dekolt a paže.

OBLIČEJ

Až se vykoupaní natáhnete v županu na pohovku, položte si vychlazené gelové polštářky na zavřená oční víčka. Po 15 minutách se zbavíte otoků. Pleti dodejte vodu a výživu hydratační maskou, nejlépe tou, která obsahuje antioxidační a zklidňující látky. Tvář také oživíte peelingem a pak výživným krémem.

Pokud objevíte červené flíčky a pod očima tmavé kruhy, zakryjte je vhodným make-upem a pak ještě korektorem.

ANKETA

Co pomáhá vám?

KLÁRA DOLEŽALOVÁ, moderátorka

Pomáhá mi vypít druhý den co nejvíce tekutin, třeba i 3 litry. Obličej si oplachuji ledovou vodou a pak se natřu výživným krémem. A vůbec nejlepší je na únavu nemyslet a proběhnout se na čerstvém vzduchu.

ADÉLA POLLERTOVÁ, baletka

Po probdělé noci si dávám vždy sprchu a opláchnu si obličej studenou vodou. Důležitý je dobrý make-up a oční korektor, pod kterým schovám kruhy pod očima. Líčení den poté raději nepřeháním, ale neodbydu se. Nikdy nezapomenu na parfém.

ZUZANA RYSOVÁ, PR manažerka kosmetické značky Clinique

Únavu z obličeje vyháním mýdlem, exfoliační vodou a hydratační emulzí z řady 3Kroky od Clinique. Výborným záchranářem pro oteklé oční okolí je All about Eyes. A pak stačí už jen trochu make-upu, lehká tvářenka a lesk na rty. Ráno začínám skleničkou šumivého vitamínu C.