Začaly vám řídnout kosti? Příčinu musíte hledat už v dětství

Přesně to vystihl doktor Tom Wood, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj v Health Science Inc., podle něhož je řídnutí kostí vlastně dětská nemoc, byť se projevuje až po desítkách let. Nejlepší dobou pro prevenci je totiž dětský a adolescentní věk.

Národní institut artritidy, pohybového aparátu a kožních nemocí zase upozornil, že osteoporóze se také říká "dětská nemoc s geriatrickými důsledky". Správná hustota kostí, jejich pevnost se zakládají právě v dětství a dospívání.

CO JÍST a pít? * mléko

* mléčné výrobky

* ovesné vločky

* sardinky

* brokolici

* fíky

* kapustu

* květák

* mandle

* lískové oříšky

* para ořechy

* slunečnicová semínka

* vejce

* sezam

* mák

* kakao

Dvojčata jako důkaz

Odborný server osteoporóza.cz připomněl australskou studii, která ukázala, že u žen se hromadí až polovina minerálů dospělých kostí během dospívání. Experti proto doporučují všem ženám, aby získaly dostatečné množství vápníku a vitaminu D už v mladém věku.

Australská studie zkoumala 20 párů dvojčat, dívek ve věku devět až třináct let. Cílem expertizy bylo prokázat, jaký má vliv kvalitní stravy bohaté na vápník a vitamin D na sílu kostí. Jedno děvče dostávalo od lékařů vitamin D a kalcium, druhé pouze placebo.

Po půl roce pak experti prověřili kosti všech dvojčat. Výsledky byly naprosto jednoznačné. U dívek, která užívaly dostatek vitaminu D a vápníku, se prokázalo významné zlepšení vývoje kostí oproti jejich sestrám, které užívaly pouze placebo.

Ideální množství vitaminů

Odborníci z americké Národní akademie věd vypočítali, jaké je vhodné množství vitaminů a minerálů pro správný vývoj kostí. Dívky ve věku devět až třináct let by měly dostávat 1300 mg vápníku denně. V případě vitaminu D se většina expertů shoduje, že člověk v průměru potřebuje denně 50 ng/ml vitaminu D.

Ideální ovšem je, aby se rodiče poradili se svým lékařem, který přesně určí vhodnou dávku vitaminu D pro jejich dítě či dospívající dívku.