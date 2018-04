Začala Gaultierova unikátní výstava. Budete ale za ní muset vycestovat

Gaultier doposud nikdy žádnému muzeu nepovolil uspořádat výstavu svého celoživotního díla, proto je výstava s názvem "The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk" tak unikátní.

Oslavuje dosavadní celoživotní dílo současného francouzského designéra a módu jakožto umění. Až do února 2012 je možné ji vidět v Dallaském muzeu umění.

Výstava je považovaná za největší módní výstavu vůbec. Obsahuje více než 140 kompletních outfitů pro ženy a muže z rozmezí Gaultierovy dosavadní 35leté tvorby, a to nejen haute couture, ale i ty na běžné nošení. Součástí jsou také paruky a rozmanité doplňky do vlasů, které navrhoval slavný vlasový stylista Odile Gilbert.

Expozici tvoří šest různých tematických okruhů inspirovaných jak ulicemi Paříže, tak například světem science fiction. Promítá návrhářovy názory, že každá žena by se měla cítit krásná, i když třeba nesplňuje současné nároky na komerční krásu.

Každý z okruhů je jedinečný, ovšem odzbrojující je téma "Skin Deep", které odráží Gaultierovu fascinací lidským tělem. K vidění jsou tu studie lidského těla vytvořené z textilních materiálů. Svalovou hmotu precizně zpodobňují odstíny červených textilních přízí.

Nechybí audiovizuální projekce a fotografie známých módních a uměleckých fotografů. Díky moderním technologiím získaly figuríny tváře, které mluví, zpívají či citují úryvky z filmů.

Kromě geniálních nápadů zhmotněných do skic a kostýmů výstava nabízí také legendární scénické kostýmy předních hvězd, například Madonninu špičatou podprsenku z turné Blond Ambition World Tour z roku 1990 nebo kostýmy z jejího turné Confessions Tour z roku 2006.

Muzeum umění v Montrealu patří k prvním, kdo tuto expozici pořádá, ačkoli i v tomto případě návrhář váhal, zda není na ukázku jeho celoživotní práce příliš brzo.

Přesto návrh považoval za jakýsi kompliment. "Líbil se mi nápad prezentovat tuto výstavu tematicky, než řadit díla chronologicky. Je to zábavnější, méně limitované a blíže tomu, co dělám. Chronologická sestava zanechává dojem, že je něčemu konec, což není v mém případě pravda. Můj dům módy je určitě stále aktivní," říká v rozhovoru pro muzeum umění v Montrealu Jean Paul Gaultier.

Velkolepou výstavu organizuje montrealské muzeum umění a až do 12. února 2012 je možné zhlédnout ji v muzeu umění v Dallasu.

Výstava dále bude pokračovat v San Francisku (24. 3. - 19. 8. 2012) a do Evropy se dostane pouze do Madridu (26. 9. - 18. 11. 2012), Rotterdamu (9. 2. - 12. 3. 2013) a Stockholmu (17. 6. - 22. 9. 2013).