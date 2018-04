Začal advent, nebo ne? Lidé tápou

Začátek adventu se datuje čtyři neděle před Božím hodem vánočním (25. prosince), přičemž adventní doba nemusí trvat celé čtyři týdny.

Důležitý je počet nedělí

Letos ale vychází poslední adventní neděle právě na Štědrý den, a to řadu lidí zmátlo.

"Je to přesně tak. A myslím, že spousta lidí si právě proto advent letos posunula. Je to taková lidová tvořivost," řekl Joel Ruml, evangelický duchovní z Olomouce. Letošní kalendář zmátl dokonce i oficiální instituce a média.



Třicetimetrový vánoční strom pro Prahu rostl dvaaosmdesát let, a nakonec svítí o týden dříve. Na Staroměstském náměstí jej totiž u příležitosti začátku adventu rozsvítil už v pondělí večer primátor.



Začaly i koncerty

Televize zase začala vysílat v neděli 26. listopadu první díl ze seriálu adventních koncertů. "Rodiče i babička byli strašně rozčilení, když v televizi říkali, že začal advent. Prý matou lidi.



Já jsem jim oponovala, protože jsem to měla právě tak vyznačeno v lunárním kalendáři," říká Doubravka Skřečková z Přerova.



Už na začátku roku lidi zmátly tisíce kalendářů, v nichž byly špatně vytištěny sudé a liché týdny. Teď se k těmto chybám ještě přidal nepřesně označený začátek adventu.

Špatně počítali také pořadatelé kursu vázání adventních věnců v Mateřském centru Sluníčko v Přerově. "Uspořádali jsme o víkendu akci i proto, že vychází právě na začátek adventu. Až jedna z žen přímo na kursu nás vyvedla z omylu," přiznává jedna z pořadatelek Andrea Dutková. "Ale nakonec je to k něčemu dobré. Lidé budou mít věnce hotové dopředu," míní.



Lidé skupovali věnce

Také květináře uháněli lidé o věnce týden předem. "Zákazníci chtěli kupovat věnce už minulý týden. Divili se, že je budeme mít až tento týden, když přece advent už začíná," popsala květinářka Karin Švábová z Olomouce.



Ale někde naopak oslavili začátek adventu předčasně naschvál. V Otročiněvsi na Berounsku zapálili svíčky minulou neděli při adventním odpoledni v obřadní síni úřadu. "My jsme zahájili advent o týden dříve. Jednou za sedm let se stává, že poslední adventní neděle vyjde na Štědrý den," uvedl starosta Václav Lulák pro Berounský deník.



Aby lidem, kteří podlehli adventomanii už před týdnem, nechyběla na Zlatou neděli poslední svíčka, musí pro ni do obchodu.



"To není problém, svíčka se prostě koupí. Podstatou adventu není mít doma věnec. Lidé si mají spíš připomenout čtyři podoby cesty Krista k člověku," míní farář Ruml.