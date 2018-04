Zabrzděte odchod mládí. První na řadě je změna jídelníčku

Málokdo stárne skokem. Že by jeden den šla spát hezká čtyřicítka s hustými vlasy, pevným tělem, ňadry i kůží, s jiskrou v oku a ráno se probudil postarší, oteklý slepýš s řídkou pokrývkou hlavy. Na jednu stranu je to dobře, protože takové ráno by většinu z nás duševně rozložilo. Nebo by zafungovala terapie šokem.

Nástup blížícího se stáří se projevuje plíživě. Nejdřív si všimnete, že bez podprsenky už nemůžete být ani doma. Pak zjistíte, že kůže na patách a loktech začíná připomínat vyprahlou poušť. Přestože jíte pořád stejně, někdo vám v noci potají domontovává břicho.

Začíná seriál o hubnutí Přečtěte si jídelníček na celý týden

Tyto postupné změny máme tendenci bagatelizovat a přisuzovat jiným důvodům. Tu bujným mateřským hormonům, příliš horkému létu, případně špatně vybraným cvikům na posilování.

Okamžik O, kdy se podobné věci začínají dít, je individuální, ale nejčastěji začíná kolem třicítky. Můžete se rozhodnout nedbat vůbec a užívat si vrásek, nadbytku kůže i kil a ochabujícího zraku i intelektu.

Anebo se tomu postavit čelem a neodbytné procesy minimalizovat. Tak, abyste se samy cítily spokojeně, hezky a aspoň trošku sebevědomě. Právě proto je pro vás připravený čtyřtýdenní program, díky kterému stárnutí zpomalíte.

Štíhlost omlazuje

První, co na vás okolí vidí, je silueta. Ta je buď ženská, tyčkózní nebo kulatá. Ty, které se mohou až do smrti ládovat knedlíky a nepřiberou, vynecháme. Co budeme radit někomu, komu většina závidí? Zbytek ovšem musí svá ústa držet na čím dál kratší uzdě.

Pokud jste až doteď jedla výhradně to, na co vás zachvátila chuť, měla byste o změně přístupu začít aspoň přemýšlet. S postupujícím věkem se totiž zpomaluje metabolismus, a tak musíte počítat s tím, že z talíře vám každé narozeniny něco málo odmažou.

Co všechno s námi v lednu zvládnete Zhubnete o 2-5 kg

S našimi jídelníčky se váš denní příjem energie bude pohybovat kolem 5 000 kJ. Což je optimální hodnota pro to, abyste týdně zhubla minimálně o 0,5 kg. Pokud přidáte dostatek sportu nebo patříte mezi lidi, kteří dietu ještě nikdy nedrželi, váš úbytek může být i vyšší. Zjistíte, kdo jste

Budete moci sama sebe zařadit do jednoho z typů strávníků. Pokud budete vědět, co je váš problém, bude pro vás snazší se mu postavit. Najdete si sport na míru

Jakákoliv pohybová aktivita je lepší než nedělat nic. Ale některými sporty spíše spalujete energii, jinými posilujete problematické partie, další vám pomohou zharmonizovat tělo a u jiných ani nebudete mít pocit, že sportujete. Pomůžeme vám zorientovat se v nich. Vyberete si kosmetiku

Trochu omládnout vám pomohou i různé kosmetické přípravky a služby v salonech. Vyberete si zábal pro zeštíhlení, krém proti vráskám i líčení a účesy, které vám uberou roky. Pochopíte triky

Předložíme vám pár triků, které vám pomohou užít si každý věk. Na co se těšit, čeho se zbavit a co si raději odepřít, když je vám 30, 40, 50 či 60 let. Budete vědět, na koho se obrátit

Nechcete-li být na hubnutí sama, přihlaste se do kurzu snižování nadváhy. Ty dnes najdete už v 137 městech po celé republice. Naučíte se správným stravovacím i pohybovým návykům. www.stob.cz

Máte-li byť jen pár kilo nadváhy, tím spíše víc, zbavte se jich raději teď než později. A to tak, že nebudete šílet hlady, ani vás v noci nepřeperou vaše chuťové buňky. A hlavně se s pomocí našich jídelníčků naučíte jíst tak, že shozená kila se vám bumerangem nevrátí.

Navíc nadváha není zdaleka jen estetický problém. Všechna zdravotní rizika, která vyplývají z obezity, jako je vysoký tlak, cukrovka, zátěž pro klouby, vás zestařují.

Začněte cvičit

Sport by měl být nedílnou součástí vašeho života. Jestli tomu tak dosud není, tak byste s tím měla něco udělat. A to nejen proto, že díky pohybu se hubne snáz, ale i proto, že vysportované tělo lépe vypadá, méně bolí a víc vydrží.

Taky se vám k plánovanému omlazování budou hodit endorfiny, které se při tělesné aktivitě v těle vyplavují.

Během našeho čtyřdílného seriálu se dozvíte, jaké sporty vám nejlépe pomohou spalovat energii, co formuje postavu, čím své tělo zharmonizujete a který pohyb vám přinese tolik radosti, že ještě den poté budete zářit jako žárovka.

Všechno je v hlavě

Kdo se starý cítí, ten starý vypadá. Určitě znáte spoustu zajímavých osobností, u nichž reálné datum narození neodpovídalo vašemu dojmu z nich.

To jsou lidi, kteří si až do vysokého věku udržují kultivovaný vzhled, projev i osobnost. Jsou vtipní, aktivní, nejsou samolibí, neutápějí se v sebelítosti. Mají charisma. Po setkání s nimi vás napadne: "Tak takhle bych chtěla jednou zestárnout..."

Abyste ovšem všechny tyto atributy mohli na stará kolena vyzařovat, musíte si vytvořit pořádný základ. Což znamená potkávat se s lidmi, zvlášť s těmi, kteří vám mají co dát.

Udržovat svůj mozek ve střehu, což se zajisté nepodaří, když váš volný čas bude řadu let okupovat pouze televizní obrazovka. Nové podněty s sebou navíc nesou nová témata pro vyprávění, i proto toho mají zajímaví lidé hodně za sebou. Nikoho nebaví poslouchat třicet let staré historky pořád dokola.

Nepřidávejte si

Kdo vypadá staře, toho tak všichni berou. Takže pokud své dlouhé bílé vlasy sčešete do drdůlku, obléknete volnou šatovku a obujete boty pánského střihu, všichni vám budou hádat víc, než je třeba.

Všimněte si, že na žádném oblečení nikdy nevisí cedulka Určeno do xx let. Opačný pól, kdy se nebohá osoba všemožně snaží mladistvým outfitem přesvědčit okolí, že je jí maximálně pětadvacet, přestože v kapse nosí důchodový výměr, je zase trapný.

Najít správnou rovnováhu je těžké, ale ne nemožné. Musíte se naučit ctít svůj typ a používat jen to, co vám opravdu pomáhá. I v této oblasti od nás můžete čekat praktické tipy.

Bojovníci v krabičkách

Hrne se to na nás skoro ze všech reklam. Prostředky, které vás zaručeně zbaví vrásek, zpevní vám tělo bez tělocvičny, i ty, díky kterým budou vaše prsa vypadat jako po retuši ve photoshopu.

Nabídek je mnoho, ceny nijak zanedbatelné a výsledky diskutabilní. Proto vám přineseme i informace, které prostředky opravdu něco zmůžou, a za jakou dobu vůbec můžete poznat, jestli to byla dobrá investice právě pro vás. Taky vás naučíme líčit a česat se tak, že budete vypadat jako svoje vlastní mladší sestra.

A kdybyste za měsíc náhodou nevypadala jako svoje mladší sestra, stejně byste to spolu s námi měla zkusit. Když nic jiného, bude to nová zkušenost a pár kilo dole je takřka vždy vítaná změna.

Třeba vás začne něco z toho, co s námi vyzkoušíte, bavit tak, že pro sebe objevíte úplně nový svět. A v něm nové lidi a s nimi i trochu jiný život a na konci roku 2010 si řeknete: "Fakt se cítím lépe než loni." To by bylo skvělé...