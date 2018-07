Čtyři tipy, jak si vybrat pantofle na léto, aby z nich nebolely nohy

Léto bez žabek či pantoflí je pro většinu z nás nemyslitelná záležitost. Mnohdy v nich trávíme i několik hodin. Jenže zdánlivé pohodlí může být pro nohu nebezpečné. Noha v pantoflích nemá pevně ukotvenou patu, která v nich klouže. Především oblíbené vietnamky jsou při dlouhodobém nošení pohromou.

1. Žabky jenom na pláž

„Žabky jsou především v létě velmi populární. Méně v oblibě je však mají naše nohy a celý pohybový aparát. Hlavním problémem této obuvi je absence řádné stélky, podrážky s podpatkem a volnost paty. Tyto faktory vedou k tomu, že jsou struktury nohy přetěžovány a při dlouhodobém nošení může docházet k jejich trvalému a vážnému poškození, například k narušení nožní klenby,“ říká Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Pokud se tedy bez vietnamek nedokážete obejít, noste je pouze na krátké vzdálenosti. Od hotelu na pláž nebo na koupališti ke stánku se zmrzlinou. Rozhodně si pro procházku po městě vyberte obuv s pevnější podrážkou a vhodnější stélkou.



2. Módní výstřelky pouze pro zdravé nohy

Vhodná obuv nejen do letních dnů musí splňovat jasně dané náležitosti. Důležité je, aby nám bota dokonale padla. Pro dlouhodobé nošení by měla mít pevný opatek, který bude fixovat patu. Důležitou součástí je i podpatek, který zajišťuje správnou polohu nohy, měl by být vysoký od jednoho do tří centimetrů.



„Velmi důležité je, jak dlouho jste rozhodnuta po městě chodit. Ženy, které mají zdravé nohy, tak krátkodobě snesou i módní výstřelky. Pokud ovšem mají nějakou deformitu chodidel, sníženou klenbu, haluxy, poruchů svalů či vazu, musí volit podle svého onemocnění i obuv. Člověk s hyperlaxicitou (zvýšená volnost vaziva, které je tak méně odolné proti tahu- pozn. red.) nemůže nosit rovné pantofle, žabky nebo hodně flexibilní obuv, protože by docházelo k přetížení nohou hlavně v přednoží. V těchto případech volíme raději žabky s anatomickou stélkou, která se přizpůsobí chodidlu a zajistí přirozený pohyb nohou,“ říká Marie Součková, ortopedka a prezidentka České podiatrické společnosti.

3. Plastová past

Při výběru letních pantoflích bychom měli věnovat pozornost i materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Plastový kousek s atraktivním designem sice oslní kolegyně, noha se vám v nich však bude velmi pravděpodobně hodně potit a nepříjemně klouzat. Boty by měly být vyrobeny z kvalitního materiálu, který bude prodyšný, takže se nohy nebudou zapařovat. Ideální jsou přírodní materiály jako bavlna, len, useň nebo korek.

Ani oblíbené dřeváky nejsou velkou výhrou, pokud v nich pobíháte delší dobu. Noha na hladkém povrchu totiž prokluzuje. „Na krátkodobé nošení po městě lze nosit dřeváky, které mají tvarovanou platformu a na podešvi tzv. odval někdy s pryží, aby obuv neklouzala. Ideální jsou tzv. nazouváky s nízkým podpatkem. Delší pobíhání v dřevácích s vyšším podpatkem ale nedoporučuji,“ upozorňuje podiatrička.

4. Klínek místo jehly

Možná se to nezdá, ale pohodlí si můžete dopřát i v modelech na podpatcích, které jsou momentálně velmi trendy. Tady si opět dejte pozor, jaký typ podpatku zvolíte. „Pro ženy mohou být vhodné i pantofle na menším podpatku či klínku, protože v nich od přírody mají ladnější chůzi. Klínek je vlastně kompromis mezi klasickým lodičkovým podpatkem a letní obuví,“ říká Součková. Dodává, že ideální je obuv od značek, které vyrábí zdravotnickou certifikovanou obuv.