Zabil se kvůli léku na akné? Evropský úřad pro léky odtajní vedlejší účinky

Žaluje proto známého výrobce léků Roche kvůli práškům Accutane, jimž se přisuzují vedlejší účinky, jako jsou poruchy chování či u těhotných žen vrozené vady dětí. Je to pravda? Informace vážných reakcí na léky, pokud nejde o hromadnou záležitost, se tají.

Ir proto žádá Evropskou agenturu pro léčiva (EMA), která dává souhlas s tím, aby se lék prodával na evropském trhu, aby mu zpřístupnila dokumenty o negativních reakcích na lék proti akné Accutane. Dosud to odmítala s tím, že to není v širokém veřejném zájmu.

Na stížnost irského otce ze září 2008 zasáhl bývalý veřejný ochránce práv a nyní evropský ombudsman, Řek Nikiforos Diamandouros. V prosinci roku 2008 zahájil v evropské agentuře EMA šetření a veřejně ji nabádal k tomu, aby zpřístupnila studie o vedlejších účincích léčiv.

Ona na to nyní konečně přistoupila. Studie o vedlejších účincích léku Accutane by měla agentura podle čtvrtečního vyjádření své mluvčí zveřejnit "během příštích pár týdnů", píše agentura Reuters. A i do budoucna prý bude více mluvit.

Ombudsman ji teď chválí. "Práce agentury EMA má přímý dopad na zdraví Evropanů. Proto je velmi důležité, aby přístup k dokumentům byl co nejširší a aby informovala proaktivně," cituje ho deník European Voice.

Tento krok pomůže lidem, kteří zvažují podat žalobu kvůli tomu, že jim některý lék více uškodil než pomohl. Zároveň zatlačí i na jednotlivé státní úřady pro kontrolu léčiv, aby poskytovaly více informací.

Přibývá i nespokojených Čechů

Tlak roste i v Česku. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv v červenci oznámil, že eviduje nejvíc upozornění na vedlejší účinky medikamentů za posledních pět let. Nově se s připomínkami mohou na úřad obrátit nejen zdravotníci, ale i pacienti přes internet.

Začalo to s akné Ir Liam Grant, jehož syn užíval léky proti akné a potom spáchal sebevraždu, vyprovokoval Evropskou agenturu pro léčiva k tomu, že bude zveřejňovat nově zjištěné případy vedlejších účinků léků i jejich studie. Pomohl mu v tom evropský ombudsman. Společnost Roche loni oznámila, že Accutane, lék na akné, přestane prodávat, protože mu konkurují generické léky. To jsou levnější přípravky, které přicházejí ve chvíli, kdy léku skončí patentová ochrana. Od roku 1982 lék ho užívalo na 13 milionů lidí, ale měl i kontroverzní pověst vedlejších účinků. Roche to popírá, že neexistují vědecké důkazy, a čelí stovkám žalob.

Státní ústav pro kontrolu léčiv do konce června dostal od lékařů a lékárníků na 600 podnětů. To je o třetinu více než loni a nejsou to banality. "Může jít i o trvalé poškození pacienta, nebo dokonce úmrtí," řekl před dvěma týdny České televizi Martin Beneš, šéf ústavu.

Na seznamu stížností se objevují embolie nebo infarkty po cytostatikách při léčbě nádorů nebo po hormonální antikoncepci. Přibývá i potíží s alergickými reakcemi, kopřivkou. Přitom se stává, že firma před tím nevaruje.

Evropská agentura, kterou vytvořily členské země EU a asociace výrobců léčiv, dosud zdůvodňovala své mlčení tím, že zveřejňuje jen zprávy, které jsou v zájmu široké veřejnosti, a ne jen k využití jednotlivce. Teď mohou být novou zbraní nespokojených pacientů u soudu.

Ve Spojených státech uspěla předloni s žalobou na Accutan mladá žena Kamie Kenová, která lék začala užívat ve 13 letech. Roche jí musel zaplatit 10,5 milionu dolarů za to, že vlivem léků se u ní za dva roky projevily velké průjmy, které nakonec vedly k odstranění tlustého střeva. Soud uznal, že Roche neinformoval dostatečně o vedlejších vlivech. Právníci odhadují, že Roche takto čelí dalším čtyřem stům žalob.