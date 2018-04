Zabijákem sexu je často i vysoký tlak

Komu hrozí poruchy erekce * až 60 procentům mužů s vysokými hladinami cholesterolu a jiných tuků v krvi

* u mužů s cukrovkou se vyskytuje třikrát častěji než v běžné populaci a postihuje až 75 procent mužů diabetiků

* až dvěma třetinám mužů s vysokým krevním tlakem

* až 54 procentům mužů s anginou pectoris

* skoro polovina mužů s onemocněním prostaty trpí současně poruchou erekce

* do 10 let od zjištění cukrovky trpí poruchou erekce více než 50 procent mužů diabetiků

* porucha erekce může být způsobena nejen vysokým krevním tlakem, ale i léky, které se na jeho snížení užívají

Zatímco dříve se příčiny poruch erekce hledaly převážně v psychice, nyní sexuologové tvrdí, že až v 80 procentech případů za to může postižení cév a nervů.

V ordinaci lékaře se tak často přijde na to, že prvotní potíže s erekcí má na svědomí vysoký krevní tlak a vysoká hladina "zlého", tedy LDL cholesterolu. Obě hodnoty naznačují, že cévy nejsou v pořádku, a to po celém těle.

Při ztopoření penisu se roztahují drobné cévy, čímž se prokrví a zbytní topořivá tělíska. Lidé s vysokým krevním tlakem mají zpravidla ucpané cévy, je tedy jasné, že právě kvůli nim nemůže dojít ke kvalitní erekci.

Mnohdy jde o muže s nadváhou či přímo obezitou, s níž se popsané zdravotní problémy pojí. Podle statistik trpí poruchami erekce až dvě třetiny mužů s vysokým krevním tlakem. Stejné problémy udává také 60 procent mužů s vysokou hladinou cholesterolu nebo jiných tuků v krvi. Když se nasadí vhodná léčba, obvykle se zlepší také sexuální výkonnost pacienta.

Nedostatečná erekce: hrozí mrtvice nebo infarkt

Stydlivost by měla jít stranou. Potíže s erekcí totiž můžou přímo varovat, že v ohrožení je váš život. Vysoký krevní tlak, a tedy i zvýšené riziko vzniku nemocí srdce a cév, má zhruba 20 procent populace. Přičemž celá jedna třetina o svém vysokém krevním tlaku ani neví. Další třetina je léčena špatně.

Zanesené cévy mnohdy vedou k infarktu či mozkové mrtvici. Signály v podobě nedostatečné erekce by proto měly být alarmující. Včasná léčba může zachránit nejen partnerský vztah, ale i život. Pacienti po infarktu si podle lékařů často uvědomují, že zhruba půl roku před tím, než k příhodě došlo, zaznamenávali problémy s erekcí.

Podle klinických studií snižuje brzká léčba vysokého tlaku riziko úmrtí na mozkovou mrtvici o 42 procent. Ztráta erekce může signalizovat i jiné zdravotní potíže, vyskytuje se i u některých onkologických onemocnění, která se ještě nemusí projevovat jinak.

Je třeba omezit živočišné tuky

Lidem s problematickým tlakem se doporučuje úprava životosprávy, je třeba omezit zejména živočišné tuky, jíst více zeleniny a ovoce a nahradit bílé pečivo celozrnným. U některých lidí zabere, když začnou používat méně soli. Až na druhém místě jsou léky.

Pomáhá také fyzická aktivita, důležitá je zejména pravidelnost, extrémní sportovní výkony nejsou třeba. Krevní tlak by měl být ve všech věkových kategoriích nižší než 140/90, u nemocných s cukrovkou 130/80. Hodnota celkového cholesterolu by neměla přesáhnout 5,0 mmol/l a hladina "zlého" cholesterolu by měla zůstávat pod hodnotou 3,0 mmol/l.

Erekci ovlivňují i léky na krevní tlak

Může se stát, že léky na snížení krevního tlaku budou špatně působit na erekci. V takovém případě se doporučuje říci to lékaři, aby preparát změnil, nebo začít užívat léky přímo na podporu erekce.

Obojí je nutné konzultovat s lékařem, protože ne pro všechny jsou takové přípravky vhodné. Léky na zlepšení erekce nepomohou například mužům, kteří v nedávné době prodělali mozkovou mrtvici, mají závažnou srdeční nebo jaterní poruchu. Překážkou jsou také onemocnění sítnice.

Co škodí sexu? Vážné nemoci, ale i stres

CUKROVKA

Podle studií má až padesát procent mužů závažné poruchy erekce již po deseti letech trvání cukrovky.

Podmínkou plnohodnotné erekce je totiž velice přesná a jemná souhra celé řady systémů, zejména cévního a nervového. Ovšem právě tyto dva systémy bývají u diabetiků postiženy. Ženy s cukrovkou trpí často gynekologickými záněty, které mohou vyvolat bolesti při pohlavním styku a snížené zvlhčení pochvy.

Mužům i ženám se každopádně doporučuje omezit cigarety i alkohol, tyto zlozvyky ještě více přispívají k potížím se sexem. Řešením pro muže v takových případech mohou být léky na předpis, které podporují erekci.

DEPRESE

Snížená chuť na sex se uvádí jako jeden z významných znaků deprese. Jestliže jsou problémy v posteli provázeny celkovou apatií a dlouhodobými stavy smutku, vyplatí se vyhledat odbornou pomoc psychologa či psychiatra, s depresí si sami pravděpodobně neporadíte.

Nemocný má málo energie a obvykle ji všechnu vyčerpá při běžných úkonech. Na sex už mu nezbývá síla. Na libido bohužel negativně působí také léky, jimiž se deprese tlumí. Modernější přípravky už by však podle sexuologů měly vyvolávat minimum nežádoucích účinků tohoto typu, tyto účinky by navíc měly poměrně rychle odeznít.

NEDOSTATEK ČASU A STRES

Pokud je stresu přiměřeně, dokáže nabíjet, adrenalin, který se v zátěžových situacích vyplavuje, způsobuje lepší výkony. Ovšem je-li ho příliš, vyčerpává organismus, který pak nenajde sílu ani na sex.

Extrémně zaměstnaní lidé, kteří si navíc neumějí rozvrhnout den tak, aby stíhali, se sexu vzdávají, protože na něj nemají čas. Někdy se mluví o takzvané podnikatelské impotenci, ta se projevuje zejména v době odevzdání daňových přiznání.

Podle sexuologů je i to jedna z příčin, proč páry mají problémy s početím: věnují se sexu tak málo, že šance na zplození potomka rapidně klesá.

MÁLO POHYBU

Po sexu příliš netouží lidé, kteří celý den sedí u počítače a celý víkend u televize. Celkem logicky jsou na tom špatně s fyzickou kondicí, což může do jisté míry odrazovat.

Přitom stačí málo. Už jedna delší procházka denně může zlepšit problémy s erekcí a zvýšit chuť na sex. Při sportu se vyplavují endorfiny, tedy hormony schopné navodit příjemné pocity, člověk se cítí plný síly a je schopný to zužitkovat i ve svém intimním životě.

Pravidelné cvičení je důležité zejména pro starší muže. Cvičením se navíc snižuje riziko obezity a ta patří mezi další zabijáky sexuální aktivity, protože v těle s větším množstvím tuku se tvoří méně mužských hormonů.