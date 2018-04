Zabijáci pod vaším dřezem

Červené ruce, slzící oči, bolesti hlavy. To jsou relativně běžné zdravotní potíže, které doprovázejí používání agresivních čisticích prostředků. Nicméně v našich domácnostech se už čisticí prostředky zabydlely do takové míry, že většinu lidí vůbec nenapadne, že právě ony jsou původcem jejich nepříjemností.

Velmi problematické jsou čisticí prostředky především pro osoby postižené astmatem, chronickou bronchitidou, rozedmou plic nebo alergiemi. "Lidé s dýchacími problémy jsou přecitlivělí na jakékoli podráždění dýchacích cest," říká doktor Norman H. Edelman, ředitel americké plicní asociace, kterého v této souvislosti oslovil server msn. "Jakékoli čisticí prostředky, které vylučují výpary, je mohou dráždit."

Zvláště potom varuje před produkty obsahujícími silně aromatický chlór a amoniak, které u senzitivních osob mohou spustit záchvat astmatu či bronchitidu. Lidé trpící dermatitidou jsou zase obvykle na některé typy čisticích prostředků alergičtí. Klasické čisticí prostředky však dráždí i pokožku lidí, kteří alergičtí nejsou.

Dermatoložka Kristin Stevensová upozorňuje, že vyrážka v důsledku podráždění čisticími prostředky se nemusí vůbec objevit na rukou, protože tam je kůže silnější. Častěji se objeví v okolí očí nebo na šíji, kde se často rukama dotýkáme. Čisticími prostředky používanými v domácnosti může být způsoben i atopický ekzém. "Jestliže ekzémem trpíte, je nutné tomu přizpůsobit například i výběr pracích prášků, aviváže a dalších prostředků."

Ještě obtížnější situace nastává, pokud máte doma malé děti. Podle Erica Liebelta z asociace pro kontrolu jedů bylo čisticími prostředky používanými v domácnosti v loňském roce zraněno víc než 120 000 dětí mladších šesti let. Ačkoli u některých dětí nezanechá působení čisticích prostředků žádné závažné následky, většina z nich končí s popálenou kůží, očima, ústy, jícnem a žaludkem.

Podle statistik dochází k největšímu počtu zranění, případně úmrtí s následujícími čisticími prostředky:

1. Prostředky na mytí oken

Většina z nich má amoniakový základ a u citlivějších lidí je příčinou dýchacích problémů.

2. Čisticí prostředky na vany a toalety

Většina z těchto čističů obsahuje chemické látky, které mohou popálit kůži, sliznice a oči, při požití i ústa, jícen a žaludek. Jejich silné výpary dráždí dýchací cesty; nebezpečné jsou zvláště pro lidi s astmatem, chronickými plicními nemocemi a alergiemi. Tyto produkty jsou navíc nebezpečné, pokud se použijí dohromady; některé z nich obsahují amoniak, jiné chlór a smícháním těchto dvou látek vzniká vysoce dráždivý a jedovatý plynný chloramin.

3. Leštidla na nábytek

Silné výpary mohou dráždit dýchací cesty a zhoršovat alergie. Navíc jsou tyto chemikálie extrémně nebezpečné pro děti, jejich inhalací dochází k vážnému poleptání plic.

4. Tablety do myčky

Barevné tablety do myčky jsou nebezpečné zvláště pro děti, které je obvykle strkají do úst. Nebezpečnější jsou z tohoto hlediska tablety s přídavkem fosfátů, které jsou příčinou většího poleptání a závažnějších zranění.

5. Čističe na trouby a vařiče

Žíravý základ těchto čističů může poleptat kůži, oči a sliznici. Závažnější zranění nastávají při jejich náhodném požití. Silné výpary navíc dráždí dýchací cesty.

6. Čističe odpadů

Vysoce žíravá tekutina může popálit kůži, oči a sliznice. Čističe mohou způsobit nenapravitelné poškození očí, a pokud se jich člověk napije, pak i smrt. Například v roce 2005 bylo kvůli poleptání čističi odpadů hospitalizováno 3500 osob.