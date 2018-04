Za zdraví svého „zdravého“ dítěte zaplatíte až 23 tisíc korun

Pokud chcete svému dítěti dopřát to nejlepší a nehodláte na něm šetřit, budete muset sáhnout hluboko do peněženky. Zdraví vašeho drobečka vás v prvních několika letech může vyjít až na 23 tisíc korun, zjistila kalkulačka iDNES.cz. Odpovídá to současnému průměrnému hrubému platu.