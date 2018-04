Za volantem mě většinou naštve žena, říká šéfka autobazaru

Vidím, že máte hluboký výstřih. Nebráníte se užít ženské "zbraně"?

O výstřih nejde, ale je fakt, že ženy mají výhodu v tom, že dokáží to svoje já zkrotit a sklonit se před mužským egem za účelem dosažení cíle. To je jejich hlavní zbraň, díky které mohou být na určitých postech úspěšnější.

Jak si šéfová v autobazaru získá autoritu mužů?

Když vás do pozice šéfky jmenují, je snazší si autoritu držet, než kdybyste si ji měla budovat. Pravda je, že na začátku jsem školila prodejce aut, mazáky, kteří se v prodeji pohybovali desítky let a dávali mi občas najevo, že vozům nerozumím. Ale na druhou stranu si myslím, že jsem nic nepředstírala, snažila jsem se s nimi vycházet, nebojovala jsem proti jejich ješitnosti a přitom si držela zdravý odstup.

vizitka * Karolína Topolová se narodila v Praze v květnu 1976 jako nejmladší ze čtyř dětí, v dětství dělala sportovní gymnastiku.

* Vystudovala operativní management se zaměřením na tvorbu training a call center na britské univerzitě TTA s oxfordským výukovým programem.

* V roce 1998 nastoupila do společnosti AAA AUTO (největší prodejce ojetin v Česku), kde založila call centrum, které se stalo jedním z nejmodernějších a největších v oboru.

* V roce 2007 se stala viceprezidentkou společnosti AAA AUTO.

* V minulém roce získala titul na Univerzitě J. A. Komenského v oboru Andragogika.

* Před třemi lety se vdala.

* Kondici si udržuje několikrát týdně v posilovně, kde má osobní trenérku. Jezdí také na snowboardu, ráda nakupuje, má slabost pro boty, kabelky a šperky.

Bylo pro vás těžší postupovat v kariéře, než kdybyste byla muž?

Určitě bylo těžší se prosadit do top managementu v mužském prostředí. Když jsem ve firmě začínala, bylo mi 22 let a můj nadřízený, majitel společnosti, ke mně rozhodně nebyl ve srovnání s mužskými manažery shovívavější, což mě zocelilo. Na druhou stranu jsem to měla i snazší. Chlapi se se mnou nesrovnávali a nebojovali se mnou.

Uměla byste si auto sama opravit?

V žádném případě. Navíc je to pro mě ztráta času. Kdybych píchla, nebudu se snažit vůz zvednout heverem a vyměnit si kolo, zavolala bych asistenční službu nebo manžela.

Dostala jste někdy jako řidička pokutu?

Jednou za parkování před školou v nedostatečné vzdálenosti od přechodu. Myslím, že řídím dobře. Ostře, ale opatrně a neriskuji.

Je pravda, že si auta vybíráme podle barvy?

To je obrovský mýtus, který se zrodil v hlavách mužů, kteří si z nás žen dělají legraci, když tvrdí, že chceme, aby se nám auto hodilo ke kabelce! Barva je pro ženu jeden z parametrů, ale až tak na čtvrtém místě. V první řadě hledí na bezpečnost, protože v něm vozí děti. Pak ženu zajímá účel. Chce, aby se do kufru vešel kočárek, nákup. Ptají se na spotřebu a cenu.

Jsou ženy horší řidičky než muži?

Jak nerada paušalizuji, tak musím říct, že když mě někdo opravdu za volantem naštve, je to většinou žena. Takže chápu reakce mužů, když vidí za volantem ženu.

Proč řídíme hůř?

Ženy jsou někdy až tak extrémně opatrné, že způsobují nesmyslné situace. Například zpomalí tam, kde by zpomalit neměly. Nebo se zbytečně dlouho rozhlížejí. I když se jinak necítím být jako muži, při řízení o mně okolí prohlašuje, že přemýšlím a reaguji jako oni. A jsem na to hrdá.

Čím jezdíte?

Vlastním SUV vůz, Mercedes ML, který projede každou sněhovou kalamitní situací a cítím se v něm opravdu bezpečně. Moje první auto bylo malé Volkswagen Polo, pak Ford K. Když to srovnám s větším vozem, už bych neměnila.

Když jedete s manželem, kdo řídí?

Vždy řídí manžel, protože miluje rychlá auta. Momentálně má Subaru Impreza a nejrychlejší model Mercedesu E, který má ve své kategorii absolutně nejsilnější motor 55 AMG.

Využije tak silné auto na českých silnicích?

Trávím v práci přece jen víc času a on naštěstí mezitím nechodí do hospod ani za ženskýma, ale baví ho projíždět rychlé vozy.

Změnila vás pozice top manažerky v převážně mužském světě?

Jsem hodně empatický typ a už od základní školy jsem fungovala jako vrba. Ale zjistila jsem, že lidí kolem mě je najednou moc. Bývala jsem příliš pohlcena jejich problémy. Musela jsem si kolem sebe postavit ochranný štít a zredukovat počet nejbližších. V tom jsem se změnila. A také v uspořádání priorit. Mám sklony k chaosu a časem jsem se musela naučit si organizovat čas a plánovat.

Říká se, že ženy jsou více zaměřeny na vztahy a muži na výkon. Jenže práce vás asi usměrňuje na "mužský" výkon a jejich světu se přizpůsobujete.

Určitě, ale není to volba, nýbrž nutnost. Nic jiného ženě nezbývá. Jinak si svůj čas ani práci neuřídí.

Jenže pak sice pořád jako žena vypadá, ale jedná jako muž.

Je to možné, ale já jsem se naučila své role rozdělit. V práci jsem dominantní a doma, i když mám o osm let mladšího muže, tak nemám na šéfování sílu ani chuť. V osobním vztahu se podřizuji. Pokud žena nemá balanc a je třeba dominantní ve všech rolích, může mít problém, že ji ostatní mají za "chlapici".

Jak jste se dala dohromady s mladším partnerem?

Koupila jsem byt v domě, kde bydlel s rodiči. Poprvé jsem ho potkala v garážích, když mu bylo šestnáct. Jezdil tam na skateboardu a já mu za to vynadala. Pak jsme se čtyři roky neviděli, až jsme se potkali náhodou v posilovně kousek od bydliště, ale nepoznali jsme se. Až po pár větách se ukázalo, že jsme sousedi.

A on vás sbalil...

To já ho musela uhánět. Jeho vůbec nenapadlo, že bych o něj mohla mít zájem. Jenže jsem zjistila, že je vzhledem ke svému věku velmi vyzrálý a že nechci pustit příležitost.

Jak se uhání dvacetiletý mladík?

Třeba jsem organizovala různé aktivity, u nichž jsem předpokládala, že by se na nich mohl objevit. Ale on se samozřejmě neukázal. Pak jsem se ho otevřeně zeptala, jestli má přítelkyni. "Teď zrovna ne," odpověděl a já na to, že to je dobře. Trvalo mu asi tři měsíce, než opravdu pochopil, že o něj mám vážný zájem a že nejde o nějaký rozmar či románek.

Když vás tak poslouchám, neumím si představit, že se doma podřizujete.

Manžel je silná a i přes své mládí velmi zodpovědná a rozvážná osobnost. To spíš já dělám blbosti a chyby a on je ten, kdo mě krotí, zklidňuje a usměrňuje mou energii. Jsme spolu šest let a ani jednou jsme se nepohádali, což u mě rozhodně není běžné. Všechny mé předchozí vztahy byly hodně bouřlivé a já si už myslela, že jsem i ve vztahu hodně tvrdý člověk a neumím přistupovat na kompromisy. Teď mám vedle sebe toho pravého člověka a je ze mě nekonfliktní beránek.

Není ale s takovým "klaďasem" trochu nuda?

Dost jsem si užila večírků a společenských akcí, než jsme se poznali. Cítila jsem se už ze společenského života trochu unavená. A mít teď partnera, který by chtěl, abych s ním na pařbách kalila do rána, to už bych nechtěla. Můj muž rád čte, je spíš intelektuálně zaměřený a jeho způsob odpočinku mě uklidňuje.

Kde pracuje?

Po studiu Vysoké školy ekonomické nastoupil u nás. Ostatně moje loajalita k firmě je tak velká, že tu pracuje půlka mé rodiny.

Máte vyšší funkci a zřejmě i plat než manžel. Někteří muži takovou situaci špatně snáší. Co ten váš?

Je v pohodě. Máme společný účet a nerozlišujeme, kdo kolik vydělá. Ví, že kariéru začal daleko později než já.

Je připraven zůstat na mateřské, kdybyste měli dítě?

Rozhodně bych to nechtěla. Ani já doma nezůstanu. Budu mít v práci kancelář a dětský pokoj a s miminkem bude moje maminka, která už několik let přesluhuje důchod a těší se, jak se o vnouče bude starat.

Biologické hodiny už bijí na poplach?

Dítě jsem chtěla už od osmnácti let, ale až teď je to emotivní přání konečně podpořeno i rozumem. Vždycky jsem chtěla čtyři děti, protože i já mám tři sourozence. Líbilo se mi, jaká jsme byla živá rodina. Ale čtyři už asi nestihnu, takže fajn by byly děti dvě. Maminka celý život pracovala s dětmi, v Ústavu sociální péče, ve zdravotnictví i školství. Doma jsme tak měli každou chvíli nějaké další děti, takže bych si přála, třeba kolem padesátky, ještě jedno dítě adoptovat.