Za třicet let budou moci rodit i stoleté ženy

Předpovídají to alespoň mezinárodní vědci, kteří se na internetových stránkách časopisu Nature vyjadřovali k budoucnosti reprodukční medicíny při příležitosti 30. narozenin prvního dítěte ze zkumavky - Britky Louise Brownové.

Dítě na přání

Podle Davora Soltera z Biologického institutu v Singapuru může být v roce 2038 běžné, že vědci budou schopni dovést metodu mimotělního oplodnění vajíčka (IVF) tak daleko, že děti budou moci mít třeba i stoleté ženy nebo naopak malé dívky.

Rodiče si podle něj budou moci také vybrat, jak by mělo jejich dítě vypadat, jaké by mělo mít IQ a proti jakým nemocem by mělo být zejména odolné.

Také podle Zeva Rosenwakse, ředitele Centra pro reprodukční medicínu v New Yorku, výzkum směřuje k tomu, že se vědcům podaří "vymýtit" neplodnost. "Za pomocí nukleární medicíny a buněčné modifikace budeme schopni vytvořit sperma i vajíčko pro kohokoliv," říká Rosenwaks.

Vědci také doufají, že v budoucnosti dosáhnou i opaku - budou schopni vymyslet spolehlivou a naprosto neškodnou metodu, jak zabránit početí.

Podle newyorské endokrinoložky Régine Sitrukové-Wareové má současná hormonální antikoncepce spoustu vedlejších účinků. Vědci se proto podle ní už nyní snaží vyvíjet nehormonální přípravky, které se zaměří na určitý enzym nebo gen v reprodukčním procesu, čímž zabrání například dozrání vajíčka.

První dítě ze zkumavky - Louise Brownová, která se narodila 25. července 1978, oslaví v pátek třicátiny. Před dvěma lety se tato poštovní úřednice z Bristolu stala také sama matkou.