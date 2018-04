Za tři měsíce hezká do plavek? Přihlaste se do naší soutěže

Zájemkyně o účast v soutěži redakce OnaDnes.cz se mohou hlásit do půlnoci 16. května na adrese zdravi@idnes.cz.

Abyste mohly být zařazeni do výběru, musíte poslat aktuální fotografii celé postavy, věk, váhu, výšku a přidat i krátký popis toho, proč se hlásíte. A také, co si od soutěže Fit do plavek slibujete.

Další podmínkou je, že musíte po dobu tří měsíců dvakrát týdně docházet na cvičení do klubu Holmes Place Energy v Praze 5 na Smíchově, který je partnerem projektu.

Dvě výherkyně vybere redakce ve spolupráci s trenéry z Holmes Place a oznámí je ve středu 18. května.

Každá z výherkyň se může těšit na: