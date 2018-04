Za tři měsíce hezká do plavek? Dvě naše čtenářky se o to pokusí

11:45 , aktualizováno 11:45

Do začátku pravého léta sice už mnoho nezbývá, ale stále je ještě čas na to, abyste vylepšily svou postavu do plavek. Dvě naše čtenářky to budou mít o něco "lehčí". Pomohou jim osobní trenéři v rámci našeho nového projektu Fit do plavek. Ostatní dostanou aspoň rady na dálku.