Za sterilizaci nemocnice zaplatí sto tisíc

Ženu, které Krajský soud v Plzni přiznal sto tisíc korun a omluvu za nezákonnou sterilizaci, lékaři údajně sterilizovali z preventivních důvodů při třetím porodu císařským řezem. Pro zákrok se rozhodli při operaci vzhledem ke změnám, které zjistili v dutině břišní. "Byl to preventivní zákrok, aby znovu neotěhotněla. Další těhotenství by pro ni mohlo skončit smrtí," postavila se od počátku za své podřízené ředitelka sokolovské nemocnice Adriana Kotrchová. Nynější verdikt soudu nechtěla rozebírat. "Odvolávat se nebudeme," sdělila pouze.

Právní zástupce sterilizované ženy Petr Šindelář ovšem nabízí jiný pohled na věc. "Znalci uvedli, že lékaři neodvraceli akutní ohrožení života. Jinými slovy - nic jim nebránilo císařský řez dokončit a poté požádat mou klientku o souhlas se sterilizací," vysvětlil. Zároveň připomněl, že Graserová sterilizaci výslovně odmítla, když jí to doporučil ambulantní gynekolog. "V její dokumentaci, kterou měli lékaři v nemocnici k dispozici, je o tom záznam," doplnil.

Sama Graserová před časem uvedla, že je připravena udělat vše pro to, aby znovu mohla mít děti. "Chtěli bychom s manželem ještě jedno. Když to půjde, podrobím se novému zákroku. Prý mám šanci půl na půl," uvedla. S rozhodnutím soudu je právní zástupce Graserové spokojen. "Myslím, že spravedlnosti bylo učiněno zadost," řekl Šindelář, který původně požadoval od nemocnice pro svou klientku dva a půl milionu korun. O částce, kterou vysoudil, odmítl hovořit: "Domluvili jsme se s právníkem nemocnice, že sumu nezveřejníme." Jak došel soudce k tomu, že sterilizované ženě přiznal právě sto tisíc korun, když její právník požadoval pětadvacetkrát tolik a nemocnice by nejraději neplatila nic? "Řídil jsem se vlastní úvahou. Žádné tabulky na to neexistují," připustil soudce Alois Svoboda. Dva a půl milionu označil za přehnaný požadavek. "Sterilizace nijak neohrozila její život ani zdraví, lékaři naopak jednali tak, aby předešli případným budoucím zdravotním problémům," prohlásil.

Případ vyšetřovali bezmála rok také sokolovští policisté. Nakonec však trestní oznámení na gynekology odložili, aniž někoho obvinili. "Trestný čin porušování cizích práv, o který by mohlo jít, byl v do bě podání trestního oznámení již promlčen," odůvodnil odložení případu loni na podzim sokolovský státní zástupce Miroslav Svoboda.