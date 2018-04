Za rok budu těhotná. Co teď?

Jídelníček předtěhotných žen i mužů

* Zdravá výživa spočívá v co nejpestřejší skladbě potravin

* Jezte asi 5x denně, ale v menších porcích

* Základem jídelníčku by měly být těstoviny, rýže a obilniny

* Vynechávejte příliš tučná jídla - a to nejen večer

* Na smažené přílohy stejně jako na smažená jídla byste měla raději zapomenout

* Cukry jsou zdrojem energie, ale konzumujte je v ovoci, medu či hnědém cukru - čokolády, sušenky a sladké limonády nejsou vhodné, kvůli obsahu aspartamu se nedoporučují ani limonády s označením light

* Zinek a vitamin C jsou dva vitaminy, které by měli užívat oba partneři.

* Měla byste vypít 2-3 litry denně, z toho minerální vody max. jeden litr (značku kvůli odlišnému složení střídejte). Dejte přednost čajům a ovocným šťávám.