Za půl roku přibrala 15 kilogramů, teď je začala zdravě shazovat

Dagmar je už jednou nohou v důchodu. Je vdova, žije se svým třiatřicetiletým zdravotně postiženým synem v třípokojovém bytě v Ostravě. Ve stejném domě bydlí se svou přítelkyní i její mladší sedmadvacetiletý syn.

Dagmar měří 170 centimetrů a váží 93 kilogramů, nadváha jí způsobuje zdravotní problémy.

Lednička plná uzenin

Pracuje jako zdravotní sestra v ostravské nemocnici, a ačkoli měří pacientům jejich srdeční činnost, sama si neuvědomovala, jak nesprávná výživa a špatný životní styl škodí jejímu tělu a organismu.

Její lednice je plná uzenin a sádla. Miluje koláčky a čokoládu. Stravuje se v nemocniční kantýně, kde si dopřává smažená jídla. I když tvrdí, že si někdy dopřeje i krůtí plátek se zeleninou.

"Já bych to neměla říkat, má nejradši hranolky, všechno, co obsahuje tuk, samá nezdravá jídla," říká ovšem kuchařka v nemocniční kantýně.

Dagmar si u kávy ráda zakousne do sladkých sušenek a koláčků, a když vaří doma večeři pro sebe a syna, opět to jsou spíše nezdravá jídla.

Po večeři pak mlsá sušené ovoce s cukrem nebo slané oříšky. V její stravě se sice také objevuje zelenina, ale oproti smaženým jídlům je v zoufalé menšině.

Kondice rychle zmizela

Dagmar lyžovala, věnovala se atletice, párkrát si zajezdila na koni, které miluje.

Jenže v posledních letech je na tom se sportem bídně. Zvláště poté, co se jí narodil mentálně postižený syn, už na sport nezbylo moc času. Ačkoli se občas zastaví v areálu nemocnice ve fitcentru, stále je to nedostatečné.

Paní Dagmar Zhubla 6,5 kilogramu tuku a nyní váží při výšce 170 centimetrů 86 kilo.

"Když přijdete k ní do místnosti, tak místo toho, aby něco dělala, tak sedí a jí," říká staniční sestra v ostravské nemocnici.

Přáním Dagmar je dostat se zpět do bývalé formy, shodit přebytečná kila tuku a projet se znovu na koni. Ráda by zhubla i kvůli zdraví. Ve svých devětapadesáti letech cítí každé kilo navíc.

Chci zpátky do šatů

"Když máte oblíbený oděv a zjistíte, že to v pase nesedí, tak si řeknete dost," svěřila se Dagmar v pořadu Jste to, co jíte. Podstoupila všechna důležitá vyšetření, aby jí odborníci poradili, jak přesně změnit životní styl.

"Já bych si napřed zopakovala, proti čemu bojujeme: vysoký krevní tlak, cholesterol, osteoporóza, obezita," konstatovala doktorka Kateřina Cajthamlová. A když prohlížela potravinové zásoby, mnohé z nich musely pryč, včetně sladkých marmelád nebo "podezřelého" sýra.

"To je lenost, sním, co vidím," konstatovala Dagmar. Aby nezůstala o hladu, ukázali jí odborníci, jak by měla její strava vypadat.

"Máte 43 kilogramů tuku, to je víc než 20 kilo nad horní hranicí. A vaše zdatnost je podprůměrná," upozornil výživový poradce Petra Havlíček.

S doktorkou Cajthamlovou odcházeli od Dagmar s pocitem marnosti. "Mám pocit, že jsme se snažili, na druhé straně ale byla Dagmar, která odpinkávala naši snahu," řekla Cajthamlová.

Podle Havlíčka bude největším problémem pohyb. "Má nulovou kondici, osteoporózu. Šance zhubnout a váhu si udržet je u Dáši méně jak padesát procent," odhaduje Petr Havlíček.

Diety jí nepomohly, ale teď…

Do svých dvaačtyřiceti let Dagmar nevěděla, že existují diety, neměla problém. Pak přibrala skokově o 15 kilo. A když se snažila o diety, nepomohly. Dokonce ani akupunktura.

Po týdnu nového hubnutí v pořadu Jste to, co jíte si Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček nevědí, jestli Dagmar předepsaný režim dodržuje. "Informace, které jdou ze zákulisí, jsou, že se nedrží jídelníčku, hodně si ho upravuje," řekl Havlíček.

Dagmar proto odjela do Prahy na vyšetření, aby odborníci získali přesné informace o jejím hubnutí. "Vyšetření prokázalo, že Dáša úspěšně hubne, přestože si dělá modifikace jídel. Je v úžasné pohodě, sportuje, já jí začínám věřit," konstatovala Cajthamlová.

I kondiční trenér byl s Dagmar spokojený. "Překvapila mě tím, jak se hodně snaží."

Schody bez držení

Kondička se jí neustále zlepšuje. Dokonce už vyběhne schody bez držení. "Dávám si opravdu i pozor na to, co kupuju," vysvětluje Dagmar.

Během vzorového vaření využil Petr Havlíček volné chvíle, aby s Dagmar probral výsledky průběžného měření. Po šesti týdnech zatím zhubla pouze tuk, je to zhruba 5,5 kilogramu tuku. Petr je spokojený.

Po dvou týdnech přichází další kontrola. Dagmar stále cvičí každý den aspoň čtvrt hodiny. "Ubrala jsem léky na revma, celkově se cítím dobře, vyrovnaná, spokojená," svěřila se.

Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček neuspěli ani při oblíbené přepadovce. S hubnutím jí pomáhá i to, že je neuvěřitelná pohodářka.

Po třech měsících nastalo další měření. Dagmar se tváří spokojeně. "Hublo se mi moc dobře, protože jste mě dobře vedli," pochválila Dagmar všechny odborníky v televizním pořadu.

Dagmar se podařilo zhubnout 6,5 kilogramu tuku.