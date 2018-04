Za průvan v českých ložnicích může nová generace erotických pomůcek

„Pro Čechy je typické určité volnomyšlenkářství. Když se na to podíváme z vážnější společenské stránky, tak je u nás také velká tolerance k sexuálním menšinám, zejména k homosexuálům,“ potvrzuje sexuolog Ondřej Trojan z TH kliniky. „A nemyslím si, že to souvisí s tím, že je u nás oproti třeba právě Polsku málo věřících. Co se týče sexu, jsme zkrátka jeden z nejtolerantnějších národů,“ zamýšlí se.

„Když jste v devadesátých letech přišli do sexshopu, tak člověka z regálů děsily obrovské skoro půlmetrové umělé penisy. Výrobci se totiž drželi hesla: Čím větší, tím lepší. Bylo to velké, ošklivé a hlavně to bylo na nic,“ vzpomíná Trojan. Český

zákazník se tehdy v oblasti erotických pomůcek teprve rozkoukával, a tak v tuzemských ložnicích slavil úspěch jiný artikl, a sice západní pornofilmy.

Ty se sice na trhu drží stále, avšak mají silnou konkurenci v podobě amatérských on-line sdílených videí. „Kdybych měl parafrázovat Roberta Rosenberga, českého krále pornoprůmyslu, tak pro spoustu lidí je zajímavější podívat se, jak si soused nechává dělat felaci a u toho pije lahváče, než výkony vymydlených a vyšňořených krasotinek ve filmech,“ přibližuje Trojan současný trend.

Prosím, zvětšit. Kvůli pornu

Podle odborníků je módní vlna amatérského porna z hlediska sexuologického velmi zdravá. Zvláště v 90. letech měla totiž spousta mužů tendenci se srovnávat s nadprůměrně obdařenými herci. To pochopitelně vedlo k velké ztrátě iluzí a také sebevědomí.

„Často se pak nešťastní pacienti chodili radit, jak prodloužit penisy, i když to neměli vůbec zapotřebí. To se sice stává i dnes, ale už ne kvůli pornofilmům,“ dodává. Právě pod vlivem snímků pro dospělé, které před lety zažívaly ohromný boom, podle něj také mnoho párů dělalo v ložnici věci, které se jim ve výsledku ani nelíbily.

Také nabídka pomůcek se za poslední dvě desetiletí od komicky vyhlížejících nafukovacích panen a jiných bizarností podstatně změnila.

Převratným mezníkem byl naposledy nástup zcela nové generace dámských pomůcek, které v jistém pohledu zastínily klasické vibrátory. S velkou nadsázkou by se daly vzdáleně přirovnat k vysavači. Vytváří totiž na těch nejcitlivějších partiích lehký podtlak a masírují je. „Je to obrovský současný hit. Ženy jsou z té kombinace sání a vibrací nadšené,“ říká sexuolog Trojan.

Venušiny kuličky pro zdraví

Velkou renesanci zažívají také klasické pomůcky, jako jsou Venušiny kuličky. Poptávka po nich ale paradoxně neroste jen kvůli touze po příjemných chvilkách. „V poslední době je docela velký trend, že si je ženy kupují jako zdravotní pomůcku,“ překvapuje Martin Ráž, majitel butiku Intimity.

Při používání totiž kuličky nutí ženu stahovat svaly pánevního dna, čímž je posiluje. Jsou tedy vhodné jako rekonvalescenční pomůcka po porodu nebo jako prevence inkontinence.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Článek vyšel 12.8. v týdeníku 5 plus 2.

Ačkoli je většina pomůcek v sexshopech určena pro ženské potěšení, zdaleka to neznamená, že je nakupují výhradně ženy. Často to bývají právě muži, kteří chtějí partnerský intimní život okořenit. Do mužských nákupů se ale často promítají klasické stereotypní mýty, že ženy potřebují co největší penis.

„Většinou, když přijde muž, tak chce koupit něco velkého a ideálně černého. Snažíme se mu pak vysvětlit, že ne vždycky se to u žen potkává s pochopením. Ty hledají většinou naopak něco menšího, fialového a pokud možno, aby se to dalo používat i v páru. Spousta mužů má totiž ještě stále různé předsudky a mohou na klasický vibrátor třeba i žárlit,“ popisuje Ráž. Nekorunovanou královnou designových erotických pomůcek je v Česku bezesporu Anna Marešová.

České experimentování ■ Například v rámci sexuální hry si na sobě vyzkoušelo znásilnění od partnera 29 procent žen. Hra na vlastní znásilnění ostatně vyšla jako jedna z nejoblíbenějších sexuálních praktik v českých ložnicích. Ovšem pouze pokud jde o ženská přání.

■ Muži podle průzkumu daleko více oceňují pořizování hanbatých snímků partnerky,

orální sex nebo dokonce svazování svého protějšku. Konkrétně posledně jmenované

svázání od partnera si vyzkoušelo 47 procent žen a 28 procent mužů.

■ Podstatně méně rozšířenou praktikou je naopak například nošení pásu cudnosti, což

absolvovalo pouze 5,1 procenta žen a 4,2 procenta mužů. Výzkumu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 2015

Jak se odborníci shodují, pokud se pomůcky používají správně, tak skutečně mohou pomoci k větší spokojenosti obou partnerů. „Sám s určitou mírou nadsázky říkám, že penis je relativně špatný nástroj k uspokojení ženy,“ oceňuje Trojan pozitiva hraček pro dospělé.

Co Čech, to skvělý řidič i neodolatelný milenec „Když se před několika lety uskutečnila mezinárodní studie sexuální spokojenosti, tak jsme vyšli jako lepší průměr,“ říká sexuolog Trojan. Z průzkumu ale také vyplynulo, že frekvence styku není přímo úměrná tomu, jak jsou lidé se sexem spokojeni.

Statistický průměr, který se pochopitelně nedá vnímat jako norma, se pohybuje mezi dvěma až třemi souložemi týdně. „Pokud jde o spokojenost, nepohybujeme se tedy v té úplné světové špičce. Ačkoli každý Čech si myslí, že je úžasný milenec a úžasný řidič,“ uzavírá.