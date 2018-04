Za popraskaná chodidla může nedostatečná péče, špatná obuv i nadváha

Suchá a popraskaná kůže na chodidlech a časté infekce nehtů nedělají dobrou vizitku svému majiteli a už vůbec nejsou připravené na nadcházející jaro a lehčí obuv.

Období, kdy své nohy chráníme před okolím, je zároveň časem, kdy se častěji objevují plísně, praskliny a jiné problémy s chodidly a nehty na nic. Celý den v uzavřených botách představuje ideální období pro bakterie, které se rády množí v teplém a vlhkém prostředí. Často vzniká právě v zimní obuvi, kterou v kanceláři necháváme stále na nohách. Nohy se více potí, kůže řádně nedýchá a problém se může objevit rychlostí blesku.

Každodenní důkladná péče se týká i nohou, nejen těch částí těla, které jsou vidět. Pedikérky i podiatři se shodují, že celé řadě problémů lze předcházet pravidelnou péčí.

Plísně, které se často objevují, nemají šanci se rozrůstat v čistém a suchém prostředí. Střídání boty během dne a večerní koupel, kdy se zaměříte nejen na samotná chodidla, ale také na prostor mezi prsty, jsou na místě.

Proti nadměrnému pocení pomáhají speciální deodorační pudry určené na nohy. Pudr absorbuje nadměrnou vlhkost a udržuje nohy pěkně v suchu. Než vklouznete do bot, ujistěte se, že jsou uvnitř pořádně suché, bez jediné známky vlhkosti.

Když si problému s vlhkými chodidly nebudete všímat, snadno se dočkáte tzv. atletické nohy. Infekce se nejdříve projevuje velmi nenápadně, ale rychle se šíří na celá chodidla. Zprvu se objevují nenápadné prasklinky, kůže je jako by jemně poprášená pudrem. Kůže se olupuje a místo zdravé, růžové pokožky se objevuje další popraskaná vrstva. Léčba speciálními, antimykózními krémy musí začít co nejdříve, jinak trvá velmi dlouho a dokáže pěkně potrápit i ve formě bolestí.

Častým problémem jsou popraskané paty, které mohou pěkně bolet, pokud praskliny překročí určitou hranici. K tomuto jevu dochází jednak nedostatečnou výživou vrchních vrstev kůže, které krémy udržují pružnou a tudíž odolnější. Příčinou může být také nevhodná obuv. Pokud vám boty nesedí, jak mají, zaděláváte si na pořádný problém, a to nejen kosmetický.

Pokud nemá noha dostatečnou a správnou oporu v botě, začne se pochopitelně bránit, a to i právě nevzhlednými až bolestivými prasklinami. Dlouhé prostoje a nadváha se na tomto stavu významně podepisují. Na patě se totiž vyskytuje tukový polštář, na který je vyvíjen velký tlak: váha těla na něj tlačí a on zase na okolní kůži.

Pokud není pata správně zafixovaná ve správné poloze a nedostává se jí dostatečné opory z vnějšího okolí, začne praskat. Přestavte si rajče, na které je z vrchu vyvíjen tlak. Co se stane? Rajče se začne zplošťovat a roztahovat do šířky a je-li tlak skutečně silný, jeho slupka to nevydrží a praskne. A totéž se děje i s patami a celými chodidly.

Kůže na chodidle je přirozeně suchá a vyžaduje tak výživu a hydrataci. K tomu slouží speciální krémy určené na nohy, v tomto období se vyplatí sáhnout po těch hutnějších a výživnějších. Dají chodidla rychleji zpět do kondice. Dvakrát denně namažte celá chodidla krémem s obsahem olejů či rostlinného másla a vaše nohy vám poděkují.

Na noc si můžete udělat zjemňující balzám. Aplikujte větší vrstvu krému a poté vklouzněte do bavlněných ponožek, které si ponechejte po celou dobou spánku.

Je-li řeč o ponožkách, jejich materiál a kvalita také značně rozhodují o tom, jak na tom vaše nohy budou. Jiný materiál než bavlnu neberte, bavlna je totiž pohodlná, prodyšná a saje pot.

Domácí pedikúru s pomocí čisté pemzy (odstraňující suché, odumřelé kožní buňky) stačí v případě bezproblémových nohou jednou týdně. Na trhu najdete také speciální peelingy na nohy, ty důkladně vyčistí a vyhladí kůži na celých chodidlech, na paty ale už nestačí. Na ty platí právě pemza.

Jednou za měsíc se vyplatí zajít na profesionální ošetření do salonu, zkušená pedikérka rozpozná případné problémy již v jejich počátku. Pokud trpíte na kuří oka a jiné neduhy spojené s chodidly, je návštěva pedikérky vyloženou nutností.

Pravidelná péče o nohy nezabere příliš času, o tom je však důležitější a efektivnější, je-li prováděna denně a hlavně pravidelně. Pečujte o své nohy a ony se vám odmění.