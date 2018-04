Za neplodnost nemůže čarodějnice, ale bolest v zádech

Páteř, nosný pilíř lidského těla, byla dlouho opředena mýty. Nejrůznější bolesti v zádech a končetinách si lidé nedokázali vysvětlit a až do 40. let tohoto století je nazývali ústřel či hexenšus - tedy kopnutí čarodějnicí. Moderní vyšetřovací metody ovšem odhalily, že ty jsou v tom nevinně: za bolesti mohou degenerativní změny na ploténkách a kloubech páteře.

Malá lekce z anatomie

Meziobratlové ploténky jsou jakési polštářky ve tvaru drobných disků umístěné mezi jednotlivými obratli. Ty jsou spojeny klouby, jež páteř stabilizují a současně jí umožňují pohyb. Ploténky jsou vystavěny po obvodu z tuhé chrupavky a uvnitř mají rosolovité jádro - toto složení jim umožňuje kromě jiného zmenšovat tření při vzájemných pohybech obratlů a tlumit nárazy vyvolané během nebo skoky.

Jestliže ploténka vyhřezne směrem do míšního kanálu, utlačuje tak nervové struktury, což má za následek bolest v zádech, pohybovou ztuhlost, případně bolest vystřelující až do kyčle a končetin. Někdy dokonce částečně ochrne chodidlo nebo končetina přestane být na čas citlivá.

Léčba buď, anebo

Touží-li žena s takovými obtížemi po dítěti, má dvě možnosti. První je konzervativní léčba na neurologii, která spočívá v podávání analgetik a protirevmatických léků, pomoci mohou také obstřiky páteře, infúze a následná rehabilitace. Pokud tyto postupy nepomohou, nezbývá než zvolit druhou možnost - totiž chirurgický zákrok.

"Lidé se operace páteře zbytečně bojí. Představují si, že po ní mohou zcela ochrnout a skončit na vozíku. To je ale nesmysl," říká Jiří Chrobok z neurochirurgického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce.

Jeho kolega Luděk Prokop si vzpomíná na jednu ze svých pacientek, sportovně založenou ženu, které výhřez ploténky způsoboval silné bolesti v pravé noze. Přestože konzervativní léčba nepomáhala, o operaci nechtěla žena ani slyšet a raději užívala analgetika. O tom, že by mohla otěhotnět, neuvažovala. Za čas však změnila partnera, a ten na dítěti trval. Teprve to ženu donutilo překonat strach a ulehnout na operační stůl. Po úspěšném zásahu už nebyl důvod mateřství odkládat.

Přestože výhřezy plotének jsou obvyklé spíše ve středním a vyšším věku, mladých žen trpících pokročilým degenerativním onemocněním páteře, které si už na tomto specializovaném oddělení vyžádalo operaci, je už víc.

"Je obvyklé, že po operaci se mě mladé ženy ptají, zda už mohou otěhotnět. Jejich obava je oprávněná, protože lze předpokládat, že změny na páteři budou pokračovat, a naopak nelze vyloučit, že se bolesti ještě zhorší. Přesto jim odpovídám, že otěhotnět mohou. Je to věc osobního rozhodnutí, jež může podpořit vyšetření magnetickou rezonancí, které přesně stanoví rozsah poškození," vysvětluje doktor Chrobok.

Během těhotenství se sice žena musí vyhnout užívání některých protibolestivých léků nebo rentgenovému vyšetření, existují však jiné možnosti, jak do porodu přečkat i s případnými bolestmi páteře. Lékař může například doporučit rehabilitační cviky, měkké masážní techniky, užívání povolených analgetik, akupunkturu.

V krajním případě je možné chirurgicky zasáhnout i u těhotné ženy. Právě doktor Chrobok operoval už pacientku v pokročilém stádiu těhotenství kvůli akutnímu masivnímu výhřezu ploténky. Dopadlo to dobře.