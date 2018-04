Za některé léky lidé zaplatí více

"Lék, který syn bere, by měl stát měsíčně čtyři tisíce korun. Peníze na něj dohromady sice dáme, ale chápu, že pro jiné rodiny to může být velký problém," popisuje Jakubova matka.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Jany Kocové mají pacienti na výběr. "Místo léku s vysokým doplatkem mohou dostat lék bez doplatku. V každé lékové skupině je minimálně jeden takový," uvedla mluvčí.

S tím souhlasí i matka nemocného chlapce, ale argumentuje tím, že ne všechny léky zaberou stejně. "S touto nemocí se léčí už osm let a výsledky máme, až když začal brát tento lék. Ostatní prostě nezabraly, proto nechceme přecházet na jiný, i když by byl zadarmo," vysvětlila.

Dlouho očekávaný a dvakrát odkládaný návrh lékové vyhlášky, který upravuje ceny medikamentů, zveřejnilo ministerstvo včera.

Výrobci léků se proti němu okamžitě ohradili. U některých léků totiž byla snížena úhrada, což znamená, že pacienti by za ně platili víc. Zdražení by se týkalo například pacientů s roztroušenou sklerózou nebo lidí trpících revmatickým onemocněním.

"Pokud by byla vyhláška schválena v této podobě, tak by například pacienti s roztroušenou sklerózou nebo lupénkou dopláceli na léky klidně několik tisíc měsíčně," řekl expert na lékovou politiku a bývalý ředitel Mezinárodní asociace farmaceutických společností Pavol Mazan.

Doposud na léky při těchto onemocněních nedopláceli lidé nic. "Léky schvaloval revizní lékař a dostávaly se rovnou ke konkrétním pacientům. Ti za ně nedopláceli, hradily je totiž pojišťovny. Protože to jsou skutečně drahé léky, aplikovaly se pacientovi, až když selhala jakákoliv jiná léčba," dodal Mazan.

Výrobci léků se shodují, že snížení úhrad z pojištění je celoplošné a drastické. "Pokud výrobci nesníží ceny a lékárníci se nevzdají části zisku, stoupnou platby pacientů za některé léky až o pětadvacet procent. U některých až na několik tisíc," dodal Mazan.

Firmy mají navíc pouze pět dní včetně víkendu, aby k návrhu podaly námitky.

"Dřív to bylo patnáct dní, ale ministr Rath to změnil. Těch odvolání budou stovky, budou složitá, a to včetně argumentace. Je evidentní, že pan ministr to chce rychle podepsat a lhůty pro odvolání zkrátil proto, aby to stihl, než případně odejde z funkce," reagovala výkonná ředitelka Mezinárodní asociace farmaceutických společností Jana Mikotová.

Tím, že chce ještě rychle lékovou vyhlášku podepsat, se netají ani sám ministr.

"Musím udělat kroky, aby k 1. srpnu vyhláška platila. Když přijde někdo jiný a vezme tu odpovědnost na sebe, že norma platit nebude, a způsobí tím škodu občanům i zdravotním pojišťovnám v řádu stovek milionů, tak je to jeho věc. Já si to na svědomí nevezmu," řekl David Rath.