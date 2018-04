Za víkend malířem. I vaše dítě může kreslit pravou hemisférou

Co je kreslení pravou hemisférou? Ač kreslení pravou mozkovou hemisférou je vžitý termín pro kurzy, kde vás opravdu kreslit za krátký čas naučí, nejde o termín tak úplně přesný.

Metoda vychází z učení Američanky Betty Edwardsové, autorky knihy Drawing on the Right Side of the Brain, což může vyznít jako Kreslení pravou stranou mozku. V přesném překladu této knihy ale význam slova "right" neznamená "pravá" ve smyslu určení strany, nýbrž ve smyslu "správná" strana.

Jinak řečeno - při kreslení se musíte naučit zvolit vždy tu správnou stranu mozku. Na něco levou, na něco pravou. Ve výsledku jde o správné propojení a spolupráci obou hemisfér.