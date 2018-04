Za dva roky dvě rakoviny. Uvidíme, co bude dál

Co je lymfom Je to nádorové onemocnění lymfatického systému. Buňky lymfatického systému se nekontrolovaně množí, postižená uzlina nebo skupiny uzlin se začnou zvětšovat, přestávají sloužit organizmu jako celku a ztrácejí původní funkce.



Protože je lymfatická tkáň přítomna v celém těle, může nemoc postihnout i jiné orgány mimo uzliny.



Kromě uzlin bývá nejčastěji postižena kostní dřeň, játra, slezina, plíce, kosti, zažívací trakt, ale může to být také kůže, varlata, ledviny nebo centrální nervový systém.