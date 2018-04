Za čtyři měsíce je dole 1 400 kilogramů

Ještě 17.4. a 15.5. se hubnoucí podělí se svými zkušenostmi z půlročního kurzu v rozhlase a v televizi se ukáží ještě v září, aby dokázali, že metodika má výsledky i pro udržení váhových úbyktů.



Jarda, Květa a Hanka zhubli předpisově zhruba půl kila do týdne, takže celkem každý okolo 8 kilogramů a Miloš zhubl 13 kg. Hubnoucí se naučili sestavit si takový jídelníček, který je chuťově uspokojuje, ale má méně energie, snížili množství konzumovaného jídla především tím, že se naučili jíst pomaleji, soustředit se na jídlo a vychutnat si ho.



Celkem se podařilo i odstranit mýtus, že hubnout znamená nejíst a všichni se snaží jíst pravidelně tři hlavní jídla a svačiny. Naučili se též zvýšit příjem tekutin. Postupně zařazují do svého života více pohybu. "Malou krizi u Jardy jsme vyřešili speciální nízkoenergetickou bílkovinnou dietou. Ty dokáží při energetické hodnotě 2000 kJ za den dodat tělu všechny potřebné živiny, vitaminy, minerály apod. Domluvili jsme se, že se týden bude živit koktejly a polévkou firmy Redita, dále polévkami Multaben a tyčinkami Guareta. Aby neměl pocity hladu, začal užívat lék Meridia firmy Knoll, který navozuje pocity nasycenosti.



Třetí měsíc hubnutí s rozumem měla odvážná čtveřice tak trochu krizi. Kila se zarazila a hubnutí nešlo tak rychle jako na začátku. "Vůbec se mi nedaří," píše například paní Háková. "Hubnutí už nejde tak snadno, přestože cvičím každý den, ručička na váze si nechce dát říct. Takhle to vypadá už 14 dní a začíná mě to hrozně štvát."

A co jim ještě zbývá našim hubnoucím ještě k dokonalosti? Kromě složky chování, na které jsme pracovali po dobu několika týdnů, se v příštích týdnech probereme jak zvládat situace, kdy nejíme z hladu nebo že to máme naplánované. Důvodem k jídlu bývá, že máme jídlo napodmiňované na určité situace, nebo slouží jídlo k umocnění pohody nebo naopak zvládání stresu, zkrátka kdy jíme tehdy, když to nepotřebuje naše tělo, ale jíme tehdy, když to potřebuje naše duše.

5. lekce

Soustřeďte se v příštích týdnech na to, jakou činností se při jídle zabýváte. Většinou si vůbec neuvědomujete, kolik různých situací přispívá k tomu, že začnete jíst, aniž máte hlad. Mnoho lidí se např. po zapnutí televize automaticky pustí do jídla a často vůbec nevnímají, co jedí, protože se zájmem sledují program. Samozřejmě si pak neuvědomují ani to, kolik jídla takto spořádají.



K tomu, abyste přijímali méně energie, si musíte nejen vhodně sestavit jídelníček, ale musíte se naučit jíst na jednom místě,soustředit se při jídle pouze na ně a nevykonávat při něm žádné další činnosti. Naším cílem není odnaučit Vás radosti z jídla ale naopak naučit Vás jídlo více vychutnat, byť v menším množství.

Dalším problémem je, že jídlem reagujeme na kladné nebo záporné emoce. Silné emoce vyvolávají tělesné změny - zrychlí se dech,tep, napnou se svaly, stoupne hladina adrenalinu v krvi. Ty je třeba odreagovat.



Vymyslete si seznam alternativních činností, které budete v těchto situacích používat a které jsou neslučitelné s jídlem. Musí to být činnosti pro Vás příjemné a snadno uskutečnitelné. Někdo si pustí příjemnou hudbu, jiného uklidní procházka se psem či bublinková koupel. Kdo ovládá relaxační techniky jako např. autogenní trénink, může je v těchto situacích velmi dobře využít. A pokud se Vám již stal pohyb potřebou a radostí, odreagujte své stresy pohybovou aktivitou. Spojíte příjemné s užitečným.



Podstatné je, abyste své emoce vyjádřili, ať už tělesně či alespoň slovně. Pokud kritické období takto nezvládnete, mějte pro tento případ předem připravené nízkoenergetické potraviny - např. pěkně upravený zeleninový či ovocný salát,kávu, nekalorický nápoj. Pokud ani toto nezažene Vaše pokušení na nevhodné jídlo, zkuste jeho konzumaci oddálit alespoň o 5 až 10 minut, až Vám trochu vychladne hlava. Napětí, které ve Vás po rozčilení vzrůstá, nemůže růst do nekonečna a po chvíli začne ustupovat. Zkuste se dopracovat k tomu, že budete jíst až po uklidnění, kdy budete moci jídlo řádně vychutnat. Nepomůže-li ani pauza, jezte alespoň podle známých pravidel, tedy pomalu a na místě k tomu určeném.



4. lekce

Zatím se rady týkaly hlavně jídelníčku. V příštích dnech se víc soustředíme na psychiku a pohyb. Co se pohýbu týček, je na tom nejlépe Hanka, která pravidelně šlape na rotopedu a chodí cvičit, Jarda sbírá síly na cvičení, již má v pokoji rotoped a veslici, Miloš štípe dřevo, hraje hokej a chodí více pěšky než dříve a Květa je zatím bohužel co se týče pohybu vzhledem k zdravotním problémům mimo, o to více se však snaží mít ideální jídelníček.

3. lekce

Pokud jste si zapisovali vše, co vložíte do úst, přišli jste již asi na zásadní chyby, které děláte. Chyby odstraňujeme postupně. Nyní už jíte menší množství potravy a teď vás čeká úkol další: naučit se sestavovat jídelníček, který vám chutná, ale je energeticky nižší. Podrobnosti o tom, co jsou základní živiny a jak je třeba jídelníček sestavovat na jdete na internetových stránkách společnosti STOB (ikonka web). Snídaně by měla obsahovat 20% celkové denní potřeby, přesnídávka 10%, oběd 40% (nebo 35%), svačina 10%, večeře 20%, případně 5% druhá večeře. Optimální denní limit je mezi čtyřmi až šesti tisíci kilojaouly denně.

2. lekce



V uplynulých 14 dnech jste si měli zapisovat jídelníček a zamyslet se nad chybami, které děláte. Zapisování možná přispělo k tomu, že jste již nejedli automaticky, ale uvědomovali si, co a kolik jste snědli. I to už může mít za následek snížení množství přijímaného jídla.Zaměříme na rychlost jídla. Zodpovězte si následující otázky:

- sníte oběd a večeři rychleji než za 15 minut?

- jíte tak rychle, že ani nestačíte jídlo vychutnat?

- jste s jídlem hotovi dříve než ostatní?

Pokud jste na některou otázku odpověděli ano, zaměřte se nyní na to, abyste si uvědomili, že vůbec jíte a zkuste jíst pomaleji. Většina lidí s nadváhou jí velmi rychle. Dávají si úst velká sousta, rychle je polykají a myslí si, že čím méně času jídlu věnují, tím méně toho snědí! Pokud se naučíte jíst pomalu a jídlo opravdu vychutnáte, budete se cítit psychicky i tělesně nasyceni, i když sníte menší množství potravin. Tady je několik praktických rad ke zpomalení jídla:

- vkládejte do úst jen malé kousky jídla, pečlivě je kousejte, neberte do úst další sousto, dokud nespolknete první

- jezte pouze u stolu, nejezte ve stoje, při chůzi, vyhýbejte se restauracím rychlého stravování

- vnímejte kvalitu, chuť a vůni jídla, prožívejte potěšení z jídla

- jezte hůlkami nebo levou rukou



Zatím ještě neměňte skladbu jídla. Soustřeďte se pouze na to, abyste jedli pomalu. Sníte tak menší porce. Nezapomeňte, že hlavní potěšení je z prvních soust, další jsou již jenom setrvačnost.

Pokud jste se rozhodli rozumně hubnout s "modely", pusťte se do prvního úkolu. Musíte přijít na to, kde ve své životosprávě děláte chyby. Pokuste se zapsat si vše, co vložíte do úst, včetně nápojů. Dávejte pozor, abyste na nic nezapomněli (ochutnávky při vaření, oříšky u televize, dojídání po dětech...). Jezte tak, jak jste zvyklí, abyste mohli odhalit, jaké chyby jsou právě pro vás typické.



1. lekce

Po týdnu se zamyslete nad tím, zda:



a) nejíte velké množství jídla

b) nejíte kalorické bomby

c) nemáte špatný režim jídla

d) máte dostatek tekutin

e) nejíte tehdy, když to potřebuje vaše tělo, ale jíte tehdy, když to potřebuje vaše duše

f) máte dostatek pohybu



Jakmile ze záznamů zjistíte, že děláte více chyb, zaměřte se na jejich odstraňování postupně, nesnažte se změnit se naráz.

Veřejný kurz hubnutí

Počínaje 6. 12. 2000 podstoupili čtyři odvážlivci tříměsíční kurz hubnutí. Pravidelně čtenáře iDNES informují nejen o úbytcích na váze, ale i o tom, co jedí, kdy dietu poruší, kdy a jak cvičí apod. Vždy jednou za 14 dní se budou zpovídají v rozhlasovém vysílání Host do domu a v televizním pořadu Sama doma.

Komu se při hubnutí spolu s "modely" podaří shodit alespoň pět kilogramů, postoupí do slosování o ceny (jednou z nich bude přístroj na měření tuku). Stačí poslat vaše jméno, adresu, váhu, výšku a věk na adresu redakce iDNES - Hubneme s rozumem, Na příkopě 31, 111 21 Praha 1 nebo na e-mail Pavla.Mateju@mafra.cz.

"Modely" absolvují vyšetření krve u obezitologa doc. Hejnera. Díky tomu budou znát své rizikové faktory pro případné cévní, či srdeční choroby, případně metabolické poruchy vyplývající z nadváhy.

Úspěchem metody, kterou pro zhubnutí používá již řadu let společnost Stop obezitě (STOB - VKunova@nutradit.cz), je přimět obézní, aby postupně změnili nevhodné stravovací a pohybové návyky a cvičili svou vůli. "V první řadě je třeba zjistit, za jakých okolností lidé jedí, i když nemají hlad," říká Iva Málková ze společnosti STOB. "Spouštěcí situací může být stres, nebo naopak pohoda u televize, není-li co na práci, nervozita apod. Hubnoucí musíme naučit reagovat na tyto situace jinak než jídlem. V neposlední řadě se v kurzech zabýváme i myšlením, protože při hubnutí je hlava důležitější než žaludek."

Jako "modely" mediálního kurzu Hubneme s rozumem delegovala společnost STOB ženu na mateřské dovolené Hanu Hájkovou s 89 kilogramy, důchodkyni Květu Chmelíkovou -79 kilogramů, stopětadvaceti kilogramového Jaroslava Slámu a Miloslava Bakrlíka, který váží 120 kilogramů. Každý má na iDNES svou vlastní stránku, na níž najdete jak základní informace o nich, tak aktuální záznamy o tom, jak kurz pokračuje. A protože paní Hájková a pan Sláma mají doma internetové připojení, můžete si s nimi na jiné stránce sami povídat.