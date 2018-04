Za co by nám lékaři rádi vynadali

A kdyby, mohou s nimi kdykoli přijít.

Pacienti nepříliš pečliví chodí někdy jednou za pět i více let a většinou s akutní bolestí. Nebo se objednají, ale nepřijdou.

U doktora Quadráta platí princip třikrát a dost: kdo se objedná a bez omluvy nepřijde třikrát, je odmítnut s tím, ať si najde jiného lékaře, který mu to bude trpět.

"Představte si, že objednáte pacienta na desátou. Vyčleníte si na něj třicet minut a on nepřijde. Sedíte a koukáte z okna. Za týden zavolá, že neměl čas, a prosí o jiný termín. Opět se nedostaví, sedíte, koukáte," vysvětluje lékař.

Michaele Krzyžankové zase vadí, když do ambulancí proudí davy pacientů přistupujících ke svému zdraví stylem: "Doktore, dělej, co umíš, já mám problém."

Lékaři by občas rádi řekli pacientům i o penězích: že je pojišťovny berou zkrátka. Když vykážou příliš mnoho pacientů, předepsaných léků či vyšetření, pojišťovna jim to strhne.

"To do značné míry brání možnosti ošetřit kohokoliv, kdo vejde do ordinace," upozorňuje ostravský lékař Tomáš Vodvářka. "Možná to nezapadá do tématu etiky lékařské práce, nicméně vězte, že etikou nezaplatíte ani vatový tampon."

Tomáš Kilian z Lázní Libverda by někdy pacientům rád řekl: "Zkuste pracovat na oddělení, kde jste neustále na hranici mezi životem a smrtí, zkuste být stoprocentně citlivá, když máte osmkrát za měsíc noční službu a ještě se musíte nechat zmlátit na ulici nějakým opilcem, když mu jedete v rychlé sanitě pomoci."

Bolí vás záda? Váš problém

A co by jim na to odpověděli pacienti? Někteří by chápavě pokývali hlavou, jiní - například Milan Jedlička - by i tak upozornili, že "lékař, který neumí s pacientem jednat slušně a citlivě, jak velí profesionální jednání, má právo působit pouze na patologii nebo v knihovně".

A Eva Farkačová by jim přispěla svým příběhem. Když se před třemi lety vracela s manželem z hor, dostal tak kruté bolesti zad, že museli vyhledat lékaře. V pražské nemocnici na Vinohradech, kam spadají bydlištěm, je odmítli s tím, že mají plno. "Na dotaz, co máme dělat, řekli, že je to náš problém."

V Krči byli o hodně ochotnější, ale vyšla najevo další absurdita: "Lékař by byl potřeboval CT vyšetření, ale ani o něj nežádal, protože se na něj čeká šest týdnů. Vyšetření je moc drahé a nemocnice má od pojišťovny limit, kolik jich smí provést. Vyšetření bych ráda zaplatila, ale bylo mi sděleno, že systém to neumožňuje," kroutí hlavou žena.

"Neobviňovala bych šmahem lékaře, i když to, co jsme zažili, by k tomu možná opravňovalo. Chyba je v systému zdravotnictví," dodává.