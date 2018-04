Za čichání k dámskému podpaží si muž odsedí 14 let

16:11 , aktualizováno 16:11

Soud v Singapuru poslal mentálně zaostalého muže na 14 let za mříže za to, že čichal k dámskému podpaží. Navíc prý šestatřicetiletý Singapuřan při vstupu do trestnice dostane osmnáct ran rákoskou.