Z televizních dětí mohou vyrůst rváči

O PŘÍČINÁCH DĚTSKÉ AGRESIVITY

KDE SE V DĚTECH BERE ZLOČIN

Dřívější studie spojovaly televizi s agresivním chováním zejména u starších dětí a adolescentů.

Tým vedený Frederickem Zimmermanem z Washingtonské univerzity v Seattlu se ale zaměřil na skupinu čtyřletých dětí.

Vědci využili již existující data z pozorování 1266 dětí. Výsledky pak srovnávali se zprávami, které jim dodaly matky dětí poté, co děti dosáhly věku mezi šesti až jedenácti lety.

Výsledky ukazují, že čtyřleté děti, které se v průměru na televizi dívaly 3,5 hodiny denně, mají o 25 procent větší šanci, že z nich vyrostou rváči, než ty, které televizní obrazovky nesledovaly vůbec.

U dětí, které televizi sledovaly osm hodin denně, je to dokonce až o 200 procent pravděpodobnější, napsal server s odvoláním na časopis Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Studie nezmiňuje typy pořadů, které sledovaná dítka pozorovala, Zimmerman nicméně dodal, že šlo hlavně o kreslené komiksy a videa. "Rodiče by si měli uvědomit, že jen to, že je film určen dětem, ještě neznamená, že je pro děti dobrý, zvláště pro ty čtyřleté," dodal.

Zimmerman navrhuje, aby rodiče nenechali na obrazovky vůbec dívat děti mladší dvou let, a u starších pak maximálně dvě hodiny denně.