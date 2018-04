Z šedé myši Alberta se stal zářivý král přehlídek

VŠECHNY ČLÁNKY O ALBERTOVI NAJDETE ZDE

Do práce musí Albert chodit jako "slušňák". A tak měl chuť pořídit si oblečení v trochu volnějším stylu.

"Chtěl bych třeba nějaká trička, kraťasy a tak. Uvidíme," prohlásil a zaplul do obchodu.

Když dělal na pražském Smíchově onu módní přehlídku, byla ještě třeskutá zima. Přišel tenkrát v kapsáčích a černé kožené bundě a popravdě řečeno působil trochu nevýrazně.

Stylista a fotograf Saša mu tehdy poradil, aby do svého šatníku zařadil trochu více barev a nápadů. A Albert, zdá se, má jeho doporučení pořád v živé paměti.

V obchodě se sápal po samých barevných kouscích - a každým rozhodnutím prokázal, že vkus mu rozhodně nechybí.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Počáteční rozpaky záhy zmizely, Albert se ladně pohyboval mezi stojany, každé triko či košili hned konzultoval se štábem.

Hromadu svršků si pak nanosil do kabinky a začalo se zkoušet. "Tak jsem si vybral i košili v havajském stylu. Uvidíme, jak mi bude slušet."

Což o to, slušela. Jenže byla dost těsná přes záda, a tak ji Albert svlékl a spořádaně vrátil zpět mezi její "kolegyně".

A pak začala pravá módní přehlídka. Albert v khaki kraťasech a "žabkách" přehazoval trička, aby štáb mohl posoudit, jak mu to sluší. V mikině s kapucou si dokonce zahrál na tvrďáka a naznačil boxerské údery.

"Jsem spokojený. Mám čtyři trička, kraťasy, mikinu, boty a taštičku. A zvládl jsem to za krátkou dobu a navíc na jednom místě. To ženským to určitě trvá dýl. Ale já nejsem žádná slečinka," smál se.

Schválně se podívejte, jak vypadal ještě před pár týdny. Je až překvapivé, jak moc jsou na něm vidět shozená kila a jak mu sluší nový účes a barevné nápadité oblečení. Když porovnáte starého a nového Alberta, budete koukat!