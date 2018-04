Z Ivy může být hvězda. Chce to jen hodně pohybu

ČTĚTE TAKÉ:

"Iva má celkem souměrnou postavu, to je výhoda," prohlásila hned na úvod Marie. "Když zredukuje tuk a zpevní svaly, bude vypadat úžasně."

Iva by si hlavně přála mít menší pozadí. Půjde s tím něco udělat? ptala se dietoložky. Když Marie odpověděla, že samozřejmě, Ivě se viditelně ulevilo.

Konec konců, už při samém začátku Proměny přece vyprávěla, jaké problémy jí dělal zadek při seznamování s příslušníky opačného pohlaví.

Z měření vyplynulo, že Iva má celkem robustní typ kostry. Vzhledem k věku, výšce a dalším faktorům by měla optimálně vážit nějakých pětasedmdesát kilogramů. "Tolik jsem měla naposledy ve druhé třídě," konstatovala finalistka Proměny.

Displej váhy jí tentokrát ukázal číslo 93,5, tedy zhruba o dvě kila méně než před týdnem při natáčení medailonku. Během celé Proměny by Iva chtěla shodit deset kilogramů, ale Marie jí doporučila nanejvýš osm.

Rychlé hubnutí totiž není zdravé. A navíc Iva spíš než shazovat kila potřebuje zpevnit postavu. Svaly jsou těžší než tuk, a tak se může stát, váhový úbytek u Ivy nebude zas tak razantní.

"Máš málo pohybu," řekla Ivě dietoložka Marie, která už dlouhá léta vede kurzy hubnutí ve společnosti STOB. "Začni cvičit, choď třeba na aerobik," doporučila.

Stejně jako ostatní z pětice finalistů si také Iva vedla jídelní deník. Marie ho přejela zkušeným okem a spokojeně pronesla, že Iva s hubnutím nebude mít moc velký problém. Až na tu taštičku u McDonalda a půl láhve šampaňského," smála se.

"Když já jsem slavila, že jsem se dostala do Proměny," opáčila Iva. Marie jí poradila, aby šampus pila spíš ráno než večer. Zaměstnavatel by byl asi moc rád, kdyby Iva chodila do práce pod parou a hájila se radou od odborníka.

Každopádně pro příští oslavu doporučila Marie Ivě suché bílé víno. Je méně kalorické a pro člověka nacházejícího se uprostřed diety prý naprosto ideální.

A co si bude muset Iva úplně odpustit? Své oblíbené pochoutky: párky a moravské uzené. Naštěstí má velmi pevnou vůli. "Když bude dodržovat jídelníček a začne cvičit, bude z ní absolutní hvězda," zopakovala na závěr Marie.