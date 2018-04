Z hezkého obrázku někdy zbydou jen střepy, píše Miroslav Macek

Jen si spolu poněkud hlasitěji povídaly, tedy spíše hodně hlasitě, s nosností tak pět až šest metrů.

A zrovna, když jsem přišel na doslech, líčila jedna z nich dramaticky druhé jakousi příhodu, zřejmě ze zaměstnání, a pravila: "A já mu teda, k****, řekla, ať mě nes***!

Bác, a z pěkného, přívětivého obrázku zbyly jen střepy...

A tak se ptám, neboť jistě znáte ve svém okolí podobné takové: Je to jen móda téměř americká? Či je to odreagovávání se z náporu zaměstnání? Nebo nějaký zvláštní způsob emancipace? Nebo ještě něco jiného?

Včera jsem putoval autem z Prahy do mého domovského města Zábřeha a cestu si krátil příjemným jazzem a také poklidem osamělého cestování. Moje žena totiž patří mezi řidičky, které jsou řidičkami neustále, i když sedí na místě spolujezdce, ba i na zadním sedadle. A tak vzdychá, syčí, tu šlape na imaginární plynový pedál, tu na brzdu, nadává namísto mne, který tak nikdy nečiní, okolním řidičům, vytrčuje na některé z nich prostředníček a což teprve v zimě při jinovatce či náledí...!

Ne, že by byla taková sama, i moje sestra a nejedna známá se tak chová, ba dokonce znám jednu bez řidičského oprávnění, která mluví svému muži do řízení snad nejvíce.

Pokud to nepřesáhne určitou mez, dokážu to beze zbytku absorbovat, dokonce mi to lehké zvyšování adrenalinu v krvi pomáhá v koncentraci na řízení, přesáhne-li to ovšem svoji mez, pak je to velmi, velmi iritující a dobrou náladu a pohodu rozhodně nevybuzující.

Takže, vážené a milé, mějte při cestování automobilem na jiném, než šoférském sedadle, neustále na mysli, že neplatí většinové ženské přesvědčení, že existují dva způsoby řízení vozu - Váš a špatný, ale Váš a jiný. Ta tolerance se Vám určitě vyplatí!

VÍCE PŘÍSPĚVKŮ AUTORA NAJDETE NA JEHO BLOGU iDNES.cz

Když jsem přemítal, které verše bych měl vybrat na tento týden, vzpomněl jsem si na jedovaté čtyřverší mého oblíbence Karla Havlíčka, řečeného Borovský, který přitom rozhodně nebyl mysogynem. Tady je:

Výklad koránu

Mohamed dovolil: můžeš míti

mnoho žen, však víno nepij žádné:

přesvědčen, že víc než jednu míti

střízlivému nenapadne.