Z elektronických receptů se radují jen nemocnice

Nemocnice oponují, že kdo chce recept platný v jiných lékárnách, dostane ho.

"Měl by fungovat portál se zdravotnickými záznamy, kam budou mít přístup lékaři i lékárníci, a pacienti si budou moci vyzvednout léky kdekoli," líčí třinecký lékárník Lech Branny vizi, do které má však současný systém hodně daleko.

V Krnově, kde zavedli elektronické recepty tento měsíc, to funguje tak, že pacient odchází z odborné ambulance v nemocnici bez "papíru v ruce" do ústavní lékárny, kde už pro něj chystají léky podle receptu odeslaného přes počítač. Tam jen ukáže průkaz zdravotní pojišťovny.

"Pacient nemůže recept ztratit a zkrátí se mu čekání na léky. Začneme je chystat dříve, než k nám přijde," slibuje vedoucí nemocniční lékárny v Krnově Vladimír Vašíř.

K receptu tisknou i průvodku

Vašíř však přiznává, že ve finále si musí lékárna recept stejně vytisknout kvůli dokladu pro pojišťovnu.

V Nemocnici Třinec tisknou papírovou průvodku. Průvodky, které platí jen v nemocniční lékárně, dostávají do rukou pacienti. Recepty zůstávají v ordinaci a teprve později je zdravotníci odnášejí do lékárny, kde musí personál oba vytištěné papíry zkompletovat.

"To není žádný virtuální recept, jen způsob, jak dotlačit pacienty do vlastní lékárny, aby nemocnice měla větší tržby," zlobí se Branny. Jeho kolegyně z lékárny, která sídlí blízko třinecké nemocnice, to už pocítila na vlastní kůži. "Počet klientů nám klesl o polovinu až dvě třetiny," říká Miloslava Janeczková.

Prezident České lékařské komory Lubomír Chudoba tvrdí, že současný postup nemocnic umožnila špatná vyhláška bývalého ministra zdravotnictví Davida Ratha. "Je to problém, který chceme řešit," říká.

Naopak šéfové nemocnic i nemocničních lékáren jsou spokojení. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt řekl, že chtějí vyhlášku změnit, ale nebude to hned. "Potrvá to spíš roky než měsíce."