Z deníku golfistky: Po první lekci jsem nemohla hnout rukama, ani se smát

Během svého života jsem okusila kdejaký sport. U lyžování, kola, tenisu pobývám léta. Proto mi náhlé rozhodnutí, že se přes víkend naučím golf, nepřipadalo praštěné. Fyzičku mám přece slušnou, sportovní antitalent nejsem, tak kde by měl být problém?

V jednom rakouském golfovém resortu jsem si objednala kurz pro začátečníky s cílem získat zelenou kartu (opravňuje vás ke hře na hřišti) a nastoupila v pátek. Trenér se divil, co že mám tak naspěch, ale nakonec pochopil a hned jsme začali.

V sobotu jsem měla tři lekce, mezi kterými jsem odpalovala jeden kýbl za druhým, a večer jsem sotva dýchala. Břišní svaly příšerně bolely. V neděli mě další dvě lekce a závěrečná zkouška, naštěstí úspěšná, dorazily definitivně. To, že jsem nemohla bezbolestně pohnout rukama a měla krvavé mozoly na dlaních, nebylo nic proti tomu, že jsem se dva týdny nemohla zasmát.

Na hraní potřebujete čas

Následovala delší pauza a řešení, zda hrát, či nehrát. Golf je daleko složitější, než jsem si myslela, a hlavně, kde na něj vzít čas? Osmnáctijamkové hřiště zahrají opravdu jen zkušení pod pět hodin.

Praktické rady JAK ZAČÍT?

Stačí vyhledat golfové hřiště, poptat se po základních lekcích a domluvit si hodinu. Bez odborné pomoci je získání základních dovedností nemožné. A pak už to chce jen trpělivost a vytrvalost. Jednoho dne se švih nečekaně dostaví. KOLIK TO BUDE STÁT?

Pro začátek stačí pořídit si tzv. poloviční bag, základní hole: putter a hole č. 7, 8, 9, W a S. Cena začíná u 4 000 Kč. Základní vybavení si kupte z druhé ruky. Až golfu propadnete, můžete si pořídit kvalitu.

Moje sestřenka, nadšená golfistka, však pravila, že je to pro mne ideální sport, že se konečně zastavím a projdu se pěknou přírodou. A měla pravdu.

Většinou jsme vyrážely spolu a ona mi trpělivě radila. Dnes už mám to nejhorší za sebou a jsem ráda, že patřím mezi "golfem chycené".

Protože nejsem nejmladším, sehnala jsem si také informace o zdravotních aspektech golfu. A hle, je to jeden z nejzdravějších sportů - cvičíte na čerstvém vzduchu, cvičíte si koncentraci, nepřetěžujete extrémně klouby. Aktivovat musíte na 120 svalů a za hodinu spálíte 330 kalorií. Při jedné hře ujdete osm až deset kilometrů a pravidelné střídání chůze s odpaly je vyváženým poměrem mezi vytrvalostním tréninkem a svalovou prací. Zvýšíte pružnost těla, posílíte paže, ramena i nohy. Zlepšíte koordinaci pohybů a vyčistíte si hlavu. Jen ty švihy chtějí svoje. Takže je užitečné trochu jim pomoci systematickým pravidelným cvičením. Mně skvěle posloužil pilates a jóga.

V čem na hřiště

Golfové oblečení musí být nejen velmi pohodlné, ale především účelné, protože neexistuje přerušení hry, jestliže se rozprší nebo když zafouká. A neumíte-li puttovat (finální rány na greenu, kdy dostáváte míček do jamky) jako já, tak byste měli na trávníku alespoň získat body za umělecký dojem. Rukavice by měly ladit s ponožkami, bag s polobotkami, čelenka s tričkem či rtěnkou...





Vraťme se ale k úvodu článku. Proč nemají dámy nikde přednost? Není to proto, že by muži chtěli mít na golfu navrch, ale je to především z bezpečnostních a logických důvodů. Pánská odpaliště jsou na některých jamkách často až o několik desítek metrů dál než ta dámská. Kdyby ženy hrály první, mohly by nějakou chytit a při takové ráně míčkem může jít i o život.

Někteří muži ženské partnerky ve flightech (skupina hráčů) zrovna rádi nevidí, jsou soutěživější a berou hru daleko vážněji. Proto se začaly organizovat dámské turnaje.

To však neznamená, že na ně muži mají vstup zakázán, mohou ovšem hrát jen jako hosté. První túra, kterou jsem poznala, se odehrává především na Moravě. Pořádá ji Czech Ladies Golf Association. Na této dvoudenní akci nechybí ani večírek, na kterém se všichni pěkně roztančí. Druhá túra For Golf Woman Tour se koná v Praze.

Golfem sopce navzdory

V dubnu jsem vyrazila na golf na španělské pobřeží. Druhý den vybuchla sopka na Islandu a všichni, kdo byli odkázáni na letadla, ztuhli. Plánovaný odlet v neděli byl zrušen.





Nejdříve jsem horečně hledala spojení, stres vrcholil. Nakonec jsem dostala novou letenku na středu a nezbylo mi nic jiného, než se oddat golfu...

Potvrdilo se mi, že je to skvělý čistič hlavy. Díky němu se mi podařilo na vše zapomenout a domů jsem dorazila sice se zpožděním, ale s nezapomenutelným zážitkem.