Z bázlivého Alberta se stal neohrožený superman

Stejně jako dívky dorazil Albert do ateliéru s taškou oblečení. Chvíli se v ní hrabal a nakonec zvolil džíny a nové červené tričko s potiskem.

Kadeřnice Regina Soudilová ze salonu Bomton mu zlehka upravila účes. "Zase tam mám ten vosk? A jak ho mám vymýt? Nikdy ho z té hlavy nemůžu dostat," reptal Albert.

Vizážistka Monika ho trochu napudrovala, aby se na fotkách neleskl. Potom se Albert zavrtal do židle a pozoroval, co při fotografování předvádí drsňák Martin. "Takhle bych to teda neuměl," konstatoval.

Ještě před focením stihl udělat pár kliků (na zahnání nervozity a také proto, že kvůli ateliéru nestačil zajít do posilovny). Pak už fotograf Saša zavelel "na plac" a Albert se zvedal vpravdě neochotně.

Napětí ale zmizelo hned po prvních záběrech. Zpočátku nahrbený a nejistý Albert se před objektivem měnil v ostříleného modela.

Saša ho nutil poskakovat, nasazovat zlé pohledy i fialové sluneční brýle, pak ho dokonce vyzval ke zvednutí prostředníčku. "Takhle vypadám dost nesympaticky," namítal Albert. Saša nakonec sám uznal, že je Albert spíš dobrák než bouřlivák.

Na závěr ještě přišlo na řadu číslo "superman". "Lehni si na stoličku. Jako bys letěl, rozkázal Saša. Alberta okamžitě napadlo napřáhnout ruku proti reflektoru, což z něj udělalo dokonalého Clarka Kenta. "Jen mi chyběly modré spodky," zhodnotil.