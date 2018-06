Parkourista Tary, ikona malých kluků. Čím je uchvátil?

Parkour je sport, při němž běháte po městě a pomocí salt, přemetů a kotoulů překonáváte lavičky, betonové sokly a další překážky. Tary se přitom točí na mobil a jeho malí diváci na youtube ho sledují a napodobují. „Když jsem začal točit videa, dělal jsem, co mě napadlo. Ale jak přibývalo fanoušků a odběratelů, začal jsem o tom víc přemýšlet. Nechci, aby se někdo zranil,“ říká Tary.



Čtěte v magazínu Rodina DNES Velký rozhovor s Tarym a s hráčkou Naomi, youtubery, kteří jsou novodobými idoly dětí, a tím pádem je hodně ovlivňují, najdete v pátečním magazínu MF DNES Rodina DNES.

Pořádá i tábory a kurzy a klukům i holkám se snaží vysvětlit, že nemohou dělat hned všechny triky bez průpravy. „Rodiče si možná myslí, že když děti začnou skákat parkour, znamená to ze střechy na střechu a k tomu čtyři salta. Přitom my začínáme skákat tisíckrát snožmo na místě a pak jdeme postupně výš a výš podle toho, jak si člověk věří a cítí, co dokáže a co ne,“ vysvětluje Tary.

Sám se k parkouru dostal přes akční filmy jako ty s Jackiem Chanem. „Člověk tam používá své tělo k pohybu. Fascinovalo mě to a chtěl jsem být jako oni,“ vzpomíná.

Z parkouru a svých videí dokázal v pětadvaceti letech vybudovat slušný byznys. Vedle kurzů a workshopů má i vlastní módní značku s oblečením na parkour. Před Vánocemi byly všechny tepláky, mikiny a trička ve velikostech S a XS, které nosí devítileté děti, beznadějně vyprodány. Kluci si o oblečení psali Ježíškovi. Svým malým divákům se tento parkourista, který při focení obálky magazínu Rodina DNES hravě přeskočil videohráčku Naomi, která je také novodobým idolem dětí, snaží vysvětlit, že ne všechno v jeho videích je skutečné. „Naše videa jsou prostě filmy. Nikoho k ničemu nenabádám. Jsme vlastně herci, točíme videa, která jsou předem připravená,“ prozradil.