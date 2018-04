Xindl X: Žena by měla muži dovolit být pořádným chlapem

Vaše umělecké jméno Xindl X je jméno jedné postavy z filmu Woodyho Allena Hollywood v koncích. Kdy je podle vás Xindl X v koncích?

Kdyby si Xindl někdy připustil, že je v koncích, nebyl by Xindlem. Xindl prostě má velký ramena a zkouší si poradit s každou situací, i když na to nemá. Ale většinou mu to vždycky nějak projde.

Co je podle vás největším problémem dnešních žen?

Muži! Podle mě je největším problémem současnosti, že nefunguje patriarchální model a muži jsou z toho trošku zmatení. Dřív byli zvyklí, že oni jsou ti, co nosí domů peníze, že oni ženu zabezpečují a ona rodí děti a vychovává rodinu. Dneska tenhle model nemůže fungovat, protože ženy jsou schopné na sebe si vydělávat stejně dobře jako muži. Ti jsou z toho zmatení, mají z toho komplexy a chovají se agresivněji. A ženy si stýskají: Kde, sakra, jsou ti pořádní chlapi. Copak už vymřeli?

Existuje recept na to, jak to změnit?

Pro muže přestat mít komplexy a začít se chovat jako pořádný chlap, pro ženu dovolit svému muži, aby byl pořádný chlap.

Myslíte si, že to mají blondýny v životě lehčí?

Kolikrát to zas tak moc lehčí nemají, protože musí neustále všechny přesvědčovat, že nejsou jenom hezké, ale že mají taky něco v hlavě. A potom mají často mindráky z toho, že chlapi je chtějí jenom do postele a nechtějí si s nimi povídat. Takže to není úplně něco, co bych jim záviděl. Na druhou stranu to přináší výhody. Vždycky je to něco za něco. Myslím, že kdyby si ty holky mohly vybrat, jestli budou radši hezkou blondýnou, nebo ošklivým chlapem, asi by neměnily.

Jaká je pro vás ideální žena?

Mám pocit, že kdyby se podle takových těch obecných tabulek vypočítala ideální žena, že by se ve finále stejně nikomu nelíbila. Ideální žena musí mít hlavně nějakou svoji osobitost, a když ji má, tak už potom na tom ostatním zas tak moc nezáleží.

Chtěl byste, aby vám bylo znovu -náct?

Ani za zlaté prase. Samozřejmě by bylo fajn mít znovu třeba tu fyzickou kondici, ten idealismus, ale chodit na gympl, nevědět, co se sebou, nevědět, co chci dělat, muset se podřizovat autoritám dospělých, o kterých víte, že si na vás jen léčí svoje mindráky, do toho by se mi fakt nechtělo.

Máte nějaký tip, jak stárnutí zpomalit?

Člověk by si hlavně neměl dávat bariéry, když se chce v něčem chovat jako ve svém náctiletém období, když se chce koukat na pohádky, nebo když na ně chce věřit, proč by nemohl. A když mysl zůstane mladá, tělo se aspoň částečně přidá.

Věříte tomu, že ženy stárnou, zatímco muži zrají?

To je blbost, muži taky stárnou, akorát jsou arogantní a nafoukaní a potřebují to sami před sebou nějak ospravedlnit.

Jste vyznavačem zdravého životního stylu, nebo jste spíše hříšník?

Já tato období pravidelně a periodicky střídám. Vždycky si říkám, že už toho zdravého životního stylu bylo dost a pak se nestačím divit a rychle ho zase musím znovu nastolovat.



Vy máte problémy s váhou?

Když se člověk podívá na moje videoklipy, tak tam ty rozdíly vidí, že jsem schopný během jednoho roku zhubnout nebo přibrat o patnáct kilo. Vždycky se to odvíjí od toho, jak mám čas sportovat, hlídat si životosprávu. To se snažím, ale když má člověk hodně práce, tak to úplně nejde.

Xindl X Vlastním jménem Ondřej Ládek, písničkář a scenárista.

Narodil se 16. srpna 1979 v Praze.

V roce 2008 vydal debutové album Návod ke čtení manuálu, za které získal nominaci na cenu České hudební akademie Anděl v kategorii folk a country.

V roce 2010 vydal album Praxe relativity, kde je například píseň Láska v housce (kterou nazpíval s Olgou Lounovou), Chemie nebo Mindráček.

Je autorem námětu a spoluautorem scénáře filmu Restart a seriálu Comeback.

Za co rád utrácíte peníze?

Místo abych si dopřával rozmařilosti jako drahá auta, tak si kupuju drahé videoklipy a točím drahé desky, i když v dnešní době většina sází na to, že to lidi stejně nepoznají, když to natočí za půlku. Pořád jsem na tato showbyznysová pravidla nepřistoupil a radši dělám věci pořádně, aby se líbily mně i mým fanouškům, i kdyby se potom ty náklady neměly vrátit.

Jak si dobíjíte baterky?

Málo, potřeboval bych nějakou silnější elektrárnu. Snažím se o to, abych si baterky dobíjel tím, čím si je zároveň vybíjím, tedy hlavně muzikou, koncertováním a prací na nových písničkách. Ideální je dělat tak, aby převažovalo to příjemné nad stresem, což občas nevychází. Z toho pak plynou nemoce, kolapsy na pódiu...

Kdybyste mohl, co byste ve svém životě změnil?

Pokud by to šlo, změnil bych asi spoustu věcí, ale dost bych se toho bál, protože sci-fi romány nás poučují, že změníte jednu maličkost ve svůj prospěch a pak následuje kolosální průser a všechno je jinak. Raději si alibisticky nalhávám, že všechno je minimálně nějaká cenná zkušenost, která člověka posune dál, a proto je dobrý si stát i za svými chybami.