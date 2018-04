www tečka laska pres internet tečka cz

Nezáleží na tom, kdo jste, co jste nebo odkud jste. Zasednete ke klávesnici a za pár okamžiků můžete vyrazit na lov nebo být loven(a).

"Na seznamku chodí kdokoliv. Poznala jsem tam jak lidi z vesnice, tak z města, bez rozdílu vzdělání," říká čtyřiadvacetiletá Petra z Benešovska.

Láska je láska

Sami jsme vyrazili s kůží na trh na serverech Ukažse a Líbím se ti.cz . Princip je všude téměř stejný. V úvodním formuláři vyplníte přezdívku, přístupové heslo, pohlaví, datum narození, koho hledáte a email. Za chvíli se vám otevírá nový svět, kde začíná opravdový boj o získání toho pravého prince na bílém koni.

K úspěchu je ale potřeba už vyplnit mnohem podrobnější a hlavně mnohem zvídavější dotazník. Někdo si může připadat jako u výslechu na nejvyšší stupeň utajení. Od běžných a nevinných dotazů na výšku postavy, barvu vlasů, oblíbený styl hudby nebo zájmy dotazník přitvrzuje, až vybíráte z nabídky takové detaily, jestli máte nohy rovné, do O, nebo do X.

Intimnostem je vyhrazena samostatná část a můžete se pochlubit velikostí poprsí/penisu, úpravou ohanbí, oblíbenými sexuálními polohami a dalšími pikantnostmi. Internet otupuje ostražitost a řada lidí své soukromí odkrývá skutečně naplno.

Zbývá nahrát minimálně jednu fotografii a počkat na schválení jejího obsahu. Kdo fotku nemá, jako by neexistoval. Pak už můžete vyrazit na chat, kde na sebe nejsnáze upozorníte.

Brouzdáme po obou zmíněných webech. Někde je spíš mrtvo, jinde neobyčejně živo.

"Ukažse vzniklo v roce 2003 a ihned se vyprofilovalo jako jedna z nejúspěšnějších komunitních služeb českého internetu. Obecně lze říci, že má stovky tisíc uživatelů, kteří zde mají vloženy miliony fotek, zvuků a videí," říká produktový manažer serveru Jiří Čejka.

"Pokeca nejaka sexy rostenka?" zkouší to buran_z_vesnice. "Ty blaaaho, ona nemá spoďáry, mi to ukázala," komentuje všem sportakJarin dění v jiné místnosti.

"V dnešní době je to asi jeden z trendů mladistvých - chaty, ICQ, fotoprofily a další seznamovací kanály," tvrdí sedmadvacetiletý Marek z Liberce. Sám si na chatu našel přítele. "Je to jednodušší než klasickou cestou. Člověk se rozepíše bez ostychu. Gayové mají své možnosti - kluby, party, kavárny, ale net je No.1," přiznává.

Přišel na kávu a už neodešel

"Internet je pro gaye asi nejsnazší cesta, jak si najít partnera. Jen si člověk musí dávat pozor, protože se tam často objevují fota cizích lidí a gayové často hledají hodně flirt a sex," hodnotí Marek.

"Seznámil jsem se na jednom chatu. Michal se mi prostě líbil. Oslovil mě jeho profil a říkal jsem si, jakej je to sympaťák. Tak jsem ho oslovil. Povídali jsme si celý večer a podobně tomu bylo i další dny. Asi za týden jsem ho nakonec pozval domů na kávu. No, vypili jsme ale ještě tři lahve vína, povídali si a dál nemluvím. (smích) Ne, prostě to mezi námi jiskřilo a došlo i k prvnímu milování.

Jsme spolu od února, v květnu jsme prožili společnou dovolenou v Egyptě a bylo to super! Asi jsem měl velké štěstí, vlastně jsem ani nehledal, chtěl jsem to jen zkusit a ukojit zvědavost. Možná i chtěl trochu zaflirtovat a nějak se mi to vymklo z rukou. (smích) Flirt je ale častý důvod scházení na chatu. S Míšou to už dnes nemáme zapotřebí a ani na chat už moc nechodíme. Znám případ, kdy to zničilo jeden vztah."

Marek měl jednoduše štěstí, po čtyřech vztazích, které skončil, se rozhodl vyzkoušet něco nového. Zkusil to jednou a s Michalem jsou spolu už osm měsíců.

První láska přes internet

Ani po internetu se k hledané lásce neprochází po cestě vystlané růžovými lístky. Své o tom ví čtyřiadvacetiletá Petra z Benešovska. Při cestě za svou láskou si zkusila hodně a ačkoliv s Lukášem prožila podle svých slov první opravdovou lásku, nakonec vše ze dne na den z neznámého důvodu skončilo. Prostě ji opustil.

Celý příběh Petry čtěte ZDE

"Po seznámení s ním jsem profil zrušila a založila si ho znovu až loni. Poznala jsem už ale jen kamarády. Přítele už jsem přes net raději nehledala," hodnotí dnes Petra. "Poznáš na něm spoustu lidí, ale je tam faleš, protože můžou napsat, co chtějí. Mažou ti kolikrát jen med kolem pusy a o vážné seznámení jim nejde. Jakmile to prokoukneš, je zle. Po tom, co jsem se zklamala s Lukášem, jsem si už dávala sakra bacha."

Petra odhalila i další nebezpečí virtuální seznamky: "Možná jim jde hlavně o to dostat holky do postele. Sama znám z netu pár takových, kteří loví holky jen na sex!"

Divadlo pro zoufalce

Lásku přes seznamku nepotkala ani čtyřiadvacetiletá Veronika z Plzně. "Přítele nebo kluka, kterého bych chtěla a on zároveň mě, tak to jsem fakt nenašla. Ale možná jsem nehledala dost dlouho," směje se. "Ohledně té pravé lásky, tak to fakt nevím. Razím heslo "Nikdy neříkej nikdy!", ale spíš jsem k tomu skeptická. Můžeš tam říct, co chceš, protože stejně podvědomě tušíš, že toho člověka stejně nikdy nepotkáš."

To potvrzuje i sedmadvacetiletý Jakub z Ostravy: "Je to divadlo pro zoufalé herce. Několikrát jsem si psal s holkama, které se vychválily až do nebes a přišly mi úžasné. Pak se na mě zničehonic vybodly, kolikrát ani nepřišly na domluvenou schůzku. Prostě si hrály a kdo ví, jestli si nehrál nějaký matfyzák na koleji."

A Veronika přidává další zkušenost s novými "kamarády": "Jednu dobu jsem si s několika lidmi psala a bavila se s nimi nejen o běžných věcech, ale svěřovala jsem jim i své problémy. Postupně to nějak vyprchalo a dnes jsem na internetu v kontaktu jen s lidmi, které znám osobně. Kdysi jsem se s někým sešla. Předtím jsme si dlouhou dobu jen psali a oba dva byli po netu fakt sympatický. Zdálo se mi, že si rozumíme, máme podobné názory, Prostě jsme spolu neuměli mluvit z očí do očí, možná to bylo mnou, nevím, protože je snazší něco napsat než říct.

Pozor na písmenka

Flirtování a seznamování se ve virtuálním světě je v dnešní uspěchané době prostě příležitost k odreagování se, ale i způsob k nalezení spřízněné duše. Šance (jakou dostali hrdinové filmu Láska přes internet), že skvělá Sexykocka nebo NesmelyRob jsou uťápnutá sousedka nebo machistický kolega z práce, jimž už hezkých pár měsíců nemůžete přijít na jméno, je minimální. Přesto by si každý měl dávat dobrý pozor nikoliv na jazyk, nýbrž na písmenka!

Podle Jiřího Čejky z Ukažse funguje seznamování po internetu výborně. Sám to zkusil a dělá to dodnes. Jen je třeba dodržovat následujících pět zásad.

PATERO PRO SEZNÁMENÍ

1. Co nejrychleji se při vzájemných sympatiích osobně sejít (do 14 dnů až 1 měsíce od prvního kontaktu).

2. Vyhledávat protějšky spíše mezi ověřenými uživateli.

3. Neposílat své osobní fotky nikomu jinému emailem. Velice často pak dochází k jejich zneužití. Příjemce je ukáže kamarádům nebo si založí falešný profil.

4. Kdo má skutečný zájem se seznámit, má zájem i o osobní schůzku.

5. Nevydávat se za někoho jiného, nepřikrášlovat se, protože dříve či později později vše stejně vyjde najevo.

Kde se můžete seznámit

www.ukazse.cz

seznamka, hodnocení fotek, flirt, diskuse, zábava

www.libimseti.cz

seznamka, hodnocení fotek, chat, diskuse, blogy

www.lide.cz

seznamka, chat, diskuse, profily

www.mojerande.cz

seznamka, generátor rande, profily, chat

www.iboys.cz

seznamka, fotoprofily, chat pro gaye

www.seznamka.cz

seznamka vážná, flirt, hledání sexu

www.videoseznamka.cz

deset možných způsobů seznámení, převážně na vážno

www.palec.cz

hodnocení fotek a seznamka

www.rande.cz

seznamka, zábava, přáteleé

www.stesti.cz

osudová seznámení

www.nalovu.cz

seznamka, chat, zábava