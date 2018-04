Workoholikem může být i žena v domácnosti

Snem každého zaměstnavatele je pracovník, který se od rána do večera zaobírá svou prací a v ideálním případě pracuje i po pracovní době. Takoví lidé opravdu existují a společně s rostoucí konkurencí a obavami o udržení pracovních míst hrozí workoholismus stále většímu procentu lidí. Závislost na práci ale bohužel nevede pouze k vyššímu platu a manažerské pozici. Postižení se potýkají s mnoha zdravotními i emocionálními problémy.

Workoholikem může být i hospodyňka

Lidé závislí na práci se potýkají s mnoha zdravotními obtížemi. Mezi varovné signály patří bolesti hlavy, vysoký tlak, nechutenství, a nebo naopak přejídání. Zarytí pracovníci se často potýkají s nespavostí, protože neustále myslí na pracovní úkony, které by měli vykonat. Problémy se spánkem poté vedou k únavě a následně ke konzumaci povzbuzujících medikamentů, nebo naopak prášků na spaní. Workoholici mají kvůli svému uspěchanému stylu života plného stresu zpravidla oslabený imunitní systém. Z tohoto důvodu bývají často nachlazení. Člověk závislý na práci může projevy svého onemocnění pociťovat i prostřednictvím tiků, které se u něj bez zdánlivé příčiny objevují.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že k takovýmto problémům vás může dohnat jen velice náročné povolání, jako je makléř a nebo manažer velké společnosti, budete překvapeni. Workoholikem se může stát prakticky každý, dokonce i ten, kdo oficiálně žádnou práci nemá. Klasickým příkladem jsou ženy v domácnosti, které se svého úkolu zhostí natolik důkladně, že téměř nepřetržitě leští a čistí celý dům.

Manželský život na bodu mrazu

Workoholici se mohou potýkat také s impotencí a nebo nepravidelnou menstruací. Fyzické projevy závislosti na práci ale nejsou tím jediným, co narušuje partnerské soužití. Ačkoliv okolí může vnímat workoholika jako úspěšného člověka, který má idylické manželství, pravda bývá jiná. Člověk závislý na práci má často problém s intimitou už z toho důvodu, že čas raději investuje do plnění pracovních úkolů nežli do romantických večeří se svou drahou polovičkou.

Partnerku člověka závislého na práci popisuje K. Nešpor ve své knize Závislost na práci takto: "Má pocity viny z toho, že si dělá nároky na partnerův čas, zatímco ho jeho okolí vnímá jako skvělého a bezchybného. Cítí se vedle partnera méněcenná, protože nestačí jeho pracovnímu tempu a protože si její práce okolí dostatečně necení. Někdy má dokonce pochybnosti o svém duševním zdraví, zejména když se objevuje pro okolí naprosto nepochopitelná nespokojenost."

Anonymní workoholici

Workoholici si bohužel často uvědomí, že jejich pracovní nadšení zašlo příliš daleko, až když je jejich osobní život v troskách. I z tohoto důvodu se dá říci, že není velký rozdíl mezi workoholismem a jinými závislostmi. Stejně jako alkoholik se tito lidé cítí lépe v momentě, kdy pracují, a i jejich počínání rozvrací celé rodiny.

Léčba je stejně jako u alkoholismu během na dlouhou trať. Obtíže jsou o to větší, že samotní workoholici bývají zároveň i závislí na alkoholu či na medikamentech. Základem je vyhledat psychologa, který poskytne odbornou pomoc. V českých poměrech zatím není léčba workoholismu ještě zcela zakořeněná, inspirací tak může být USA, kde již od roku 1983 funguje organizace Anonymních workoholiků. Týmová spolupráce a sounáležitost vykazuje velice dobré výsledky.