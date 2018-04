Whoopi Goldbergová prodává výrobky z marihuany na bolestivou menstruaci

Hvězda filmů Duch či Sestra v akci se spojila se svou kamarádkou Mayou Elisabeth a spolu přinášejí na americký trh řadu přípravků pro ženy, které se neustále potýkají s menstruačními problémy. Preparáty obsahují právě výtažky z marihuany.



„Za sebe říkám, že je to něco, co ženám pomůže od bolestí během menstruace. Není to něco, po čem by se člověk měl sjet. Tu emulzi si dáte na podbřišek nebo na záda a můžete jít klidně do práce. S marihuanovou cigaretou by vás tam nepustili, ale tohle použít můžete. A až přijdete domů, stačí si udělat ze správných surovin čaj, dát si horkou vanu a zase pokračovat v normálních činnostech,“ sdělila Goldbergová v rozhovoru pro server Vanity Fair.

Herečka bojuje za legalizaci marihuany v USA už mnoho let. Podle ní nejde o drogu, ale o věc, která léčí. A proto by se ani drogou nazývat neměla. „Léčí všechno možné. Vždyť ji předepisují lékaři i na rakovinu,“ pokračovala.

Ona sama ji používá na neduhy všeho druhu a dokonce jí marihuana pomáhá od zhoršování zraku. „Já už několik let vůbec nekouřím marihuanové cigarety. Jednou jsem zkrátka zjistila, že už mi to nedělá dobře. Tyhle produkty mi ale vyhovují,“ sdělila.

„Všechny moje výrobky jsou určeny ženám, které si chtějí od bolesti pomoci přírodní cestou. Stačí si vzít mastičku do kabelky a vyrazit ven. Nepřišla jsem ale s ničím novým. Takové produkty už se používají dávno a používá je dokonce půlka populace na zemi,“ doplnila Whoopi, která díky své firmě prodává především masti s výtažky z marihuany.