Whisky, to je vlastně jen voda, zrní a měď

Návštěvníka kterékoliv palírny kdekoliv na světě však nejvíce překvapí skutečnost, že hlavní postup výroby této tmavé lihoviny zůstal po staletí naprosto stejný. Není podstatné, jestli se whisky vyrábí z výlučně sladového ječmene, jak je tomu ve Skotsku, nebo ze směsi sladového a nesladového ječmene, což dovedli k dokonalosti Irové, či převážně z kukuřice nebo někdy z nesladového žita, jak je tomu v případě bourbonu v Severní Americe, aby se prostě vyhlížející ingredience přeměnily v cosi, co člověka potěší.



Ingredience jsou na celém světě stejné. Nejdůležitější je voda, která musí být čistá a musí jí být hodně. Nezáleží přitom, zda whisky pochází z vody prýštící z žulových skalisek skotské vysočiny či z vody, kterou čerpají v mírně zvlněných vápencových kopcích v americkém Kentucky. Dále je nutné zrno, ať už ječné, kukuřičné či žitné. A v neposlední řadě měď, ze které se vyrábějí kotle, v nichž se destiluje alkohol.



Dnes se sice některé druhy velmi jemných whisky připravují v nerezových ocelových zařízeních, avšak měď je stále považována za alfu a omegu k výrobě nejlepších destilátů. Pokud má whisky být alespoň trochu k něčemu, musí být i v těchto zařízeních nějaká ta měď. Vedou se mnohé spory o tom, zda některé druhy whisky jsou nadřazené těm ostatním. Barry Crocket, ředitel největší irské palírny v Midletonu, vám bude donekonečna tvrdit, že irská je ta nejlepší na světě.





Uvědomte si, že my, na rozdíl od Skotů, kteří whisky destilují dvakrát, a Američanů, kteří destilují dokonce jenom jedenapůlkrát, tento tisíciletý proces spouštíme třikrát. Je tedy bez pochyby, že naše whisky musí být nejjemnější, neboť se jí při výrobě věnujeme nejdéle." Můžete si být však jisti, že v palírně Loch Lommond ve skotské Alexandrii vás při zmínce o jemnosti irské whisky vykážou do patřičných mezí jednoznačným odsudkem, že přece každý ví o neschopnosti Irů pálit.Představte si, že jsou nuceni svou whisky destilačním procesem hnát třikrát, aby dosáhli alespoň jakéhosi výsledku." Pokusíte se ještě oponovat tvrzením, že whisky přece vynalezli Irové, a tudíž ji přece nemohou dělat špatně. S tím je skotský palírník také rychle hotov. Irové ji možná vynalezli, avšak my jsme ji dovedli k dokonalosti." Kvaziznalci jsou pak schopni dokonce říci, že například nejlepší je skotská single malt (čistá sladová whisky), která má být údajně lepší než irská whisky, jež zase podle některých překoná bourbon, jenž hravě převálcuje žitnou whisky, která atd. atd. atd.Whisky je obestřena řadou příběhů o pašerácích a tajných pálenicích v zapadlých koutech divokých skotských hor. Vždyť Mekka skotských single maltek", ostrov Islay, se hemží nejen příběhy o zpupných šlechticích a jejich krvavých bitkách na větry bičovaných vřesovištích, ale také neméně barvitými historkami o lidech, kteří se zasloužili o vznik onoho vznešeného nápoje zvaného Islay whisky. V irském Midletonu se například k dobrému dává příběh o tom, jak si v tamní palírně vychutnali královského berního úředníka, jehož úkolem bylo počítat sudy, které opouštějí palírenský provoz.Umístili nebohého byrokrata do tak nesnesitelně malé a nepohodlné kanceláře, že svou práci dělal jen s vypětím sil. A navíc vedení firmy posadilo na druhou stranu chodby svého zaměstnance, který z luxusní lóže kontroloval, jak státní úředník odvádí svou práci. A jak poznat, která whisky je opravdu ta nejlepší? Všechny je ochutnejte," radí jeden z největších znalců světové whisky Jim Murray. Ten začal ochutnávat před čtvrtstoletím a kdy skončí, je prý v nedohlednu. Murray přesto říká, že vydat se po stopách světové whisky bylo nejmoudřejší rozhodnutí jeho života a že má nejlepší povolání na světě.