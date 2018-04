Westwoodové tleskal vstoje Španělský sál

Na osm desítek modelů sklidilo obrovský potlesk a nadšenou reakci zaplněného sálu. Spokojená prý byla i autorka.

Bylo toho málo

"Je to okouzlující paní. Trochu mě ale zklamalo, že těch modelů bylo tak málo. Skončilo to moc rychle. Čekala jsem, že posedíme a budeme se dlouho kochat," řekla herečka Anna Geislerová.

Získat Westwoodovou pro Prahu prý nebylo příliš snadné. "Když ale zjistila, o jakou úroveň přehlídky jde, byla velmi spokojená. Řekla dokonce, že je nadšená," uvedla za pořadatele Gabriela Koksová. Akce podle jejích slov byla velmi nákladná. Částku však zveřejnit odmítla.



Přehlídku, která trvala necelou hodinu, shlédlo na 500 vybraných hostů. Četné dámy se dostavily v dlouhých toaletách. Reakce publika na první modely byla zpočátku poněkud vlažná. Když se ale na černém lesklém molu objevili muži ve skotských sukýnkách a kožešinách, následoval potlesk. Provázel už pak prakticky každou ukázku.

Pro muže blýskavé trenky



"Určitě bych si vybrala. Strašně se mi líbily vycpané zadky, i když se sestrou jsme si řekly, že máme originály a nic vycpávat nemusíme. Krásné byly také šaty, hedvábné, trojbarevné. I pro muže by se něco našlo. Třeba blýskavé trenýrky. Na chalupu k ohýnku," řekla Geislerová.

Přehlídku si nenechali ujít například choť prezidenta Livia Klausová, nebo pražský primátor Pavel Bém. Sledovalo ji také několik českých módních návrhářek jako Liběna Rochová, Natali Ruden nebo Helena Fejková.



"Jsem velká ctitelka Vivienne. Jsem ale zdrcená. Chtěla jsem od ní podepsat její monografii. Všude je ale ochranka a nechtějí mě za ní pustit," řekla Fejková.

Natali Ruden neskrývala svůj obdiv. "Je úžasná. Její modely jsou velmi propracované z krejčovského hlediska. Je to umění a chtěla bych dosáhnout takové úrovně," přiznala. Zároveň poznamenala, že proslulá britská návrhářka v Česku těžko najde svého klienta, i když na východě se její móda ujala. Své obchody už má v Moskvě nebo v ukrajinském Kyjevě.

"Možná to podceňuji, ale bylo by skvělé, kdyby se tady alespoň několik lidí oblékalo

ve stylu Vivienne Westwoodové," řekla.

Spokojený Donutil



Autorka předvedla průřez svou tvorbou od počátku 70.let do současnosti. Přepychové elegantní róby střídaly blyštivé oblečky, nebo šortky. Modely oblečené do lesklých kombinéz střídali muži v koketních krajkových sukénkách. Na hlavách měli flaušové helmy, nebo ovčí kůže. Působivá byla i vizáž modelek, na jejichž tvářích byly nalíčené modřiny.



"Velká show. Výtečné," komentoval společenský večer herec Miroslav Donutil. Po ukončení show si návštěvníci mohli vyměnit dojmy na rautu, který se protáhl do pozdních nočních hodin. Zúčastnila se ho také autorka, kterou však od hostů oddělovala ochranka.



Pětašedesátiletá Westwoodová, jež je považována za "matku punku", je jedna z největších osobností světové módy, která dosud navštívila Prahu. Loni se ve stejných prostorách představil francouzský designér Jean Paul Gaultier.



V Praze se minulý rok konala také módní přehlídka značky Christian Dior. Její dvorní návrhář se však přehlídky nezúčastnil.

