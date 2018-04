Westwoodová rozsvítila metropoli módy

Modely, které pochodují po molu, ať už je to New orku, Londýn, Milano, Madrid, či Paříž, nejsou většinou běžně nositelné.

Účelem je zaujmout, šokovat a přimět k diskuzi, řeknou vám sami návrháři. To, co se bude za půl roku nosit to tu ale ještě nenajdete. Lépe řečeno, najdete, ale v detailech.

Módní časopisy si všimnou prvků, které spojují modely slavných návrhářů. Od každého použijí něco, smíchají zajímavé a typické dohromady a modely nafotí. Na trh pak vrhnou miliony výtisků časopisů, které hlásají, že přichází s novými trendy.

Módního nebe se tento týden dotýká dychtivě očekávaná Paříž. Ta se těší největší pozornosti nejen díky tomu, že se jí přezdívá metropole módy, ale také proto, že se sem sjíždí opravdu elita mezi tvůrci. Přehlídky teprve začaly, takže těžko zatím hodnotit. Ze slavných návrhářů viděla Paříž zatím jen Vivienne Westwoodovou.

"Až na Weswoodovou, která jde tradičně tak trochu proti proudu, se mi zatím zdá, že návrháři ubrali na barevnosti. Dost mě šokuje, že modely jsou hodně nevýrazné," komentoval první přehlídky český návrhář Josef Klír.

Návrháři se podle něj víc zaměřili na detaily, na fazónu a střih a ustoupili od pestrých barev. "To nejlepší ale teprve přijde," shrnuje Klír první dojmy.