Wentworth Miller: Kvůli depresím jsem ztloustl a myslel na sebevraždu

Herec na tuto dobu zavzpomínal, když na internetu našel srovnání svých fotek. Na jedné z nich je štíhlý a na druhé má kila navíc. „V roce 2010 jsem na chvíli přestal s hraním a snažil se žít neveřejně, a to z několika důvodů. V první řadě jsem měl sebevražedné sklony. Je to téma, o němž jsem již psal a mluvil. Tenkrát jsem ale trpěl v tichosti, jako to dělá spousta lidí,“ napsal herec na Facebooku.

Trápil ho pocit studu, méněcennosti, měl sklony si ubližovat. Nebylo to prý poprvé. „Bojoval jsem s depresemi od dětství. Je to bitva, která mě stála čas, příležitosti, vztahy a tisíce bezesných nocí,“ přiznal.

Před šesti lety začal hledat klid a rozptýlení v jídle. „Mohlo to být cokoliv. Drogy. Alkohol. Sex. Ale jídlo se stalo jednou z věcí, na kterou jsem se mohl těšit,“ říká s tím, že začal samozřejmě hodně přibírat.

Na jedné procházce s přáteli ho vyfotili paparazzi a internet zaplavily fotky s nelichotivými poznámkami o jeho postavě. Na psychické pohodě mu to podle jeho slov samozřejmě nepřidalo. Teď ale říká, že je za to rád. I to ho totiž přimělo léčit se a mluvit o svých problémech a démonech.