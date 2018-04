Wellness: dovolená od života

Co toto slovo znamená, zjistí dnes už lehce hosté stovek hotýlků, neřku-li hotelů, ve všech západoevropských zemích. Hotel Grichting ve švýcarském Leukerbadu není výjimkou. "Wellness resort" v jeho podzemí obnáší bazének s teplou termální vodou, laconium - lehkou formu sauny, páru prosycenou vůní bylinek. Kleopatra Bad nabízí zase lůžko, na němž se vám dostane olejového či mléčného zábalu, o pár kroků dál si můžete dopřát zábal bahenní. Poté lze spočinout na lehátku v odpočívárně, vysypané vyhřátým pískem a ozářené příjemným svitem lamp. To vše je v ceně stejně jako každodenní akva- či respirační gymnastika. Připlatit si můžete masáže, lymfodrenáže, akupresuru i kosmetické ošetření. V každém případě by i pro vás mělo platit heslo vítající hosty utajeného ráje hned za dveřmi: ŽÁDNÝ STRES. ŽÁDNÝ SPĚCH.

Každému, co mu libo

Kdo už některou z aktivit wellness ochutnal, dodá i další zásadu: ŽÁDNÉ PŘEMÁHÁNÍ. Toto hnutí se totiž zrodilo ve Spojených státech coby revolta proti fitness, v jehož rámci u nás mnozí lidé v posilovnách bez ohledu na věk a zdravotní stav týrají nejdříve tělo činkami a posléze duši výčitkami, že měli vzpírat ještě víc, šlapat rychleji, vytrvat déle...

Jestliže ke sportovnímu fitness patří závaží a stopky, pak typickou rekvizitou wellness je voda ve všech podobách a bylinky. V kombinaci s vědomím, že aspoň na chvíli lze zapomenout na čas, jde o relaxační metodu, jež účinkuje snad na každého. Její největší lahůdka, římsko-irská lázeň, ovšem prozrazuje, že jde víceméně o návrat k dávné, leč moudřejší minulosti.

V Leukerbadu ji zájemcům servírují v kopuli moderního komplexu Alpentherme. Spolu s oblečením odložíte v šatně i starosti. Dokonce ani děti sem nemají přístup, aby nerušily klid těch, kteří si ho zde na dvě hodiny objednali. V antickém interiéru čeká jedenáct zastavení, od těch "nejvroucnějších" až po chladivé. Pobyt v horkém suchém vzduchu (až 68 stupňů Celsia) a páře prokládá noření do bazénků s rozdílnou teplotou termální vody (od 12 do 36 stupňů). Nechybí mýdlová masáž celého těla kartáči ani silná vodní masáž. Konečná štace je z těch, na něž se nezapomíná: zabalí vás do nahřátého prostěradla, přikryjí dekou - a popřejí dobrou noc. Vyhoví snad každý, a rád.

Všední příjemnosti

"Lidé už přicházejí na to, že je lepší strávit jeden týden kvalitní dovolené než tři týdny mizerné," vysvětluje manažer Alpenthermu Alex Fromm zájem, který u Švýcarů vyvolává stoupající nabídka wellness aktivit.

Ani Anita Schmidtová, kinesioložka z wellness centra "Ad fontes" v Bad Ragazu, nevidí v tomto způsobu odpočinku pouze lákadlo pro turisty: "Wellness je prostě čas, kdy si člověk bere dovolenou od života, a to chce občas každý. K nám se už naučilo chodit dost místních lidí. Mnoho mladých žen dostává návštěvu u nás jako dárek od partnerů, aby si přes víkend odpočinuly od dětí."

Wellness v české verzi má zatím k originálu asi stejně daleko jako Brdy k Alpám. Už jen tím, že nabízené radovánky obvykle nejsou zahrnuty v hotelové ceně. Ještě hrůznější mystifikaci však představují nabídky "kursů wellness" a rádoby učené knihy tuzemských autorů, v nichž se to hemží cvičením, dietami či dokonce "ujasněním cíle". Ten je však prostý a jediný: odpočinout si podle své chuti, a hlavně bez pocitu, že něco musím nebo nesmím. Pro hlavu i tělo to není málo.