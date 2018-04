Napište, jaký máte důvod pro běhání, a vyhrajte zájezd do San Franciska

I letos jsme ve spolupráci se společností Nike pro vás připravili seriál o běhání, který vyvrcholí 31. srpna 2013 desetikilometrovým závodem We Run Prague. Spolu se zkušenými trenérkami vám postupně poradíme, jak správně běhat, co jíst a jak provádět doplňková cvičení.

Tentokrát ale dáváme s psaním šanci i vám čtenářkám. Přihlaste se do našeho blogu a pište, jaký je váš důvod k běhu. Připojte i své fotografie.

Podmínkou je zaregistrovat se do závodu We Run Prague, zaplatit startovné, dokončit závod a psát o své přípravě na blogu OnaDnes.cz. Ta nejúspěšnější a nejaktivnější blogerka, která získá největší karmu, pak poletí zdarma na ženský půlmaraton do San Franciska, který se koná 20. října 2013. Dále dostane běžeckou výbavu od Nike.

Zajímavé blogy budeme v průběhu června, července a srpna vytahovat i na hlavní stránce OnaDnes.cz. Čtenářky zveřejněných blogů vyhrají zajímavé ceny od společnosti Nike (trička, čepice atd.).

Start opět ve Žlutých lázních

Závod We Run Prague začne 31. srpna v 16 hodin ve Žlutých lázních, poběží se přes Podolské a Rašínovo nábřeží a odtud Myslíkovou ulicí až na Václavské náměstí a k Prašné bráně. Z ní povede trasa přes Staroměstské náměstí na Smetanovo a Masarykovo nábřeží kolem Mánesa na náplavku a odtud zpět do Žlutých lázní.

Registrovat se můžete na adrese werunprague.cz, pro ty, kteří to stihnou do 15. června, bude startovné činit 390 korun, poté cena poskočí na 590 korun. Každý registrovaný bude navíc hlásit světu, proč se do běhání pustil, kromě startovního čísla totiž dostane triko s mottem, které si sám zvolí a které bude odrážet důvod, který jej k běhání přivedl.

Kromě toho připravila firma Nike pro zájemce pravidelné běžecké tréninky pod vedením profesionálů. Jejich přehled najdete na Facebooku.